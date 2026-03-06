快訊

經典賽／「看到很多人難過我會更難過」 沙子宸：繼續往前看

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，中華隊投手沙子宸投2局失3分。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，中華隊投手沙子宸投2局失3分。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

21歲旅美投手沙子宸在世界棒球經典賽（WBC）的初登板，今天在面對日本隊的比賽後援上陣，投2局失3分，但他認為，自己在腦海中所想要執行的內容，「成功率滿高」，之後會繼續往前看、準備後兩場比賽。

沙子宸今天在球隊0：10落後的局面下，於第3局被換上場，接連被大聯盟打者鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真以及日職游擊手源田壯亮敲出4支安打，失3分，接著續投第4局回穩，先讓大谷翔平擊出平飛球出局，投出3上3下。

沙子宸賽後指出，自己今天整體丟起來的感覺是好的，但球運似乎不太好，「上場前告訴自己要搶好球數，這樣對方成功的機率會下降，自己覺得執行得不錯，雖然結果不敢保證，至少自己在腦海中想的，執行成功率滿高的。」

至於對決大谷翔平的打席，沙子宸表示，面對他時，設定的好球帶已經不是從大到小，而是從小開始丟，「盡量讓他不舒服，用變化球和直球搭配。」最終也收到好的結果，讓前三打席分別擊出二壘打、滿貫砲、一壘打的大谷翔平，此戰首次出局。

雖然是在東京巨蛋出賽，但台灣球迷踴躍進場力挺中華隊，沙子宸直呼感動，「從昨天到今天，從今天熱身開始，看到滿場的台灣人很感動，希望好好表現，不要辜負大家的期待，因為輸球看到很多人難過，我會更難過。」他也指出，棒球就是人生的一部分，「繼續往前看、繼續準備後面的比賽。」

經典賽

相關新聞

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／讚日本是「真正世界第一」 韓媒：史上最強中華隊陷淘汰危機

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，陷入0：2落後局面。韓媒「體育朝鮮」直言，中華隊已陷入首輪淘汰危機。

經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

中華隊今天以0：13對日本隊吞下慘敗，大谷翔平一棒直接帶走氣勢，中華隊總教練曾豪駒表示，大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

