經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊被日本扣倒，總教練曾豪駒賽後扛責。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

中華隊首戰敲出3安打，以0：3不敵澳洲隊，今天更是只有張育成第6局的1支安打，險些就要成為無安打比賽的苦主，從台日交流賽起就浮現危機的透心涼打線，來到正賽後更是遭到全面壓制。

投手方面則是5人上陣，鄭浩均先發1.2局狂失8分，胡智爲0.1局失2分，沙子宸2局失3分，張峻瑋雖控球仍然不穩，但2.2局無失分反倒是今天表現最亮眼的投手。

曾豪駒表示，「這樣的落敗非常沉重，選手都非常努力想要呈現更好的表現，從開賽到現在，打擊沒有發揮是事實，一直想盡辦法讓選手趕快找到擊球手感。」他指出，選手整場都很努力去選球、去上壘，「關鍵一擊沒辦法掌握，這是後面兩場必須要去做好的地方。」

曾豪駒坦言，沒有一位總教練希望出現這樣的敗仗，尤其在國際賽，「不管球隊怎樣，我還是要站在最前面，因為我必須扛住勝負，選手都很努力在場上盡一切力量，都很想要表現好。我知道他們盡力了，希望大家不要責怪他們，所有責任都是我自己扛就好。」

