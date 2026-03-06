快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。 特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在世界棒球經典賽前兩戰接連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

目前C組澳洲2勝0敗、日本1勝0敗、南韓1勝0敗、中華隊0勝2敗、捷克0勝2敗。假設實力最強的日本全勝晉級，對中華隊最好的情況是剩下2場都贏，且南韓擊敗澳洲，中華隊、南韓和澳洲都是2勝2敗，先比三隊之間的失分率。

上屆古巴先以2：4輸給荷蘭，再以3：6不敵義大利，但接下來13：4痛宰巴拿馬、7：1擊垮中華隊，最終分組5隊都是2勝2敗，古巴反而因失分率最低分組第1晉級。因此中華隊剩下2戰不只要贏，對南韓隊還要盡力壓低失分。

經典賽 中華隊 古巴

