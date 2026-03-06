聽新聞
經典賽／曾豪駒賽後說抱歉 點名張峻瑋：賽前最擔心卻最勇敢
中華隊對戰日本隊只打7局，以0：13遭提前結束比賽，留下慘烈的一役，本屆賽事吞下二連敗，總教練曾豪駒賽後向大家說抱歉，「沒有讓大家看到好的成果，這樣的比賽、這樣的失敗，我們會承受下來，也會積極去面對。」
面對衛冕軍日本隊，第2局被暴打10分，包括大谷翔平的滿貫砲，打線則是全面遭封鎖，直到第6局才由張育成敲出首安，也是全隊唯一安打，最終只打7局遭提前結束比賽，也是2006年以3：14輸日本、2013年0：14輸古巴後，隊史第3次在經典賽遭「叩倒」。
曾豪駒賽後受訪時，第一句就先說抱歉，但他也點名，今天中繼投了2.2局無失分的張峻瑋，有做好自己的責任、把局數吃下來，「賽前最擔心的投手，卻最勇敢地把戰況穩住。」他提到，比賽過程中，選手都很努力，但結果就是這樣，需要去承受。
