經典賽／周思齊形容大谷滿貫砲實在太扯 完全用鈴木一朗方式開轟

日本隊巨星大谷翔平今天轟出滿貫砲，中信兄弟隊退役好手、亞洲棒球總會會長特助周思齊在東京巨蛋直擊，直呼：「太扯了！」

中華隊鄭浩均第2局面對大谷翔平，球數1好2壞時，投出76.8英里曲球遭他一棒送出右外野全壘打牆，擊球初速102.4哩、飛行距離368呎。

周思齊看到這一幕簡直不敢相信，他說：「鄭浩均這顆球沒有失投，大谷卻用鈴木一朗的方式轟出滿貫砲，實在太誇張了。」

所謂「一朗式」，周思齊表示，大谷就是利用巧打的方式開轟，打擊技巧實在太好了。