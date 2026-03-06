快訊

經典賽／彰化縣府狂發800份名店爌肉飯 吳復連現身為兒應援

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府今日在1樓中庭直播WBC賽，彰化縣長王惠美（右）與2024WBC總教練吳富連等人到場為中華隊加油。記者林敬家/攝影
彰化縣政府今日在1樓中庭直播WBC賽，彰化縣長王惠美（右）與2024WBC總教練吳富連等人到場為中華隊加油。記者林敬家/攝影

2026世界棒球經典賽開打，中華隊今日出戰日本隊，彰化縣政府除在中庭直播，也準備800份聞名小吃爌肉飯，這次選手吳念庭父親總教練吳富連等人到場，與現場爆滿人潮一起為中華隊加油。

今天傍晚縣府湧入人潮，彰藝高中棒球隊也為大學長沙子宸及中華隊加油，還有曾擔任中華隊總教練的吳復連現身。他的兒子吳念庭也是本屆中華隊的一員。

吳富連表示，今天全國民眾都在為中華隊加油，世界棒球經典賽每隊實力都差不多，昨日打線沒有發揮，今日希望以平常心下去打，盡心盡力發揮最大實力搶勝。

縣府昨天準備肉圓，今天則有阿贊、阿泉等名店爌肉飯，讓現場民眾大飽口福，阿贊爌肉飯業者表示，動員了4個人手、耗時約1個半小時，將爌肉飯準備好，並送至縣府中庭，就為了讓前來為中華隊加油的民眾能享用到好吃的爌肉飯。

彰化縣政府準備了800份爌肉飯，提供到場為中華隊加油的民眾享用。記者林敬家/攝影
彰化縣政府準備了800份爌肉飯，提供到場為中華隊加油的民眾享用。記者林敬家/攝影

彰化縣政府準備了800份爌肉飯，提供到場為中華隊加油的民眾享用。記者林敬家/攝影
彰化縣政府準備了800份爌肉飯，提供到場為中華隊加油的民眾享用。記者林敬家/攝影

