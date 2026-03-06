快訊

經典賽／中華隊5局無安打隊史最慘 日本單局10分史上最狂

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
費爾柴德界外全壘打經電視挑戰後仍維持原判。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德界外全壘打經電視挑戰後仍維持原判。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天在世界棒球經典賽對決地主日本隊，投手群完全無法壓制對方打線，戰況出現一面倒，大谷翔平2局上轟出滿壘全壘打，打完前5局3安猛打、攻下5分打點，中華隊以0：13落後，也是隊史第一場打完5局還未出現安打的比賽。

中華隊先發投手鄭浩均開賽第1球就被大谷揮出二壘打，被攻占三壘後，三振鈴木誠也、岡本和真化解失分危機。

日本隊2局上火力全開，狂打15人次，以7支安打、5次四死球（包括1次觸身球）攻下10分，寫下經典賽單局得分最多紀錄；大谷翔平轟出右外野方向滿貫砲，攻下勝利打點，對中華隊殺傷力最大。

鄭浩均只投1.2局退場，被揮出5支安打包括大谷滿貫砲，出現5次四死球，失8分都是自責分，成為隊史單場失分最多的投手。

胡智爲、沙子宸接手無法阻擋日本隊攻勢，日本隊3局上再靠4局安打攻下3分，擴大領先優勢達13分，張峻瑋5局上登板止血，日本隊打到5局結束狂揮12支安打。

日本隊先發投手山本由伸投2.2局，藤平尚真、宮城大彌接手也壓制中華隊打線，投完5局完全未被揮出安打。

中華隊過去只有2006年預賽對日本隊3：14、2013年八強賽對古巴隊0：14，打到7局結束遭提前結束比賽。

中華隊前五局無安打寫下經典賽隊史最慘，台灣球迷仍奮力加油。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊前五局無安打寫下經典賽隊史最慘，台灣球迷仍奮力加油。特派記者余承翰／東京攝影

鄭浩均挨大谷滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影
鄭浩均挨大谷滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影

大谷翔平2局上轟出滿壘全壘打。特派記者余承翰／東京攝影
大谷翔平2局上轟出滿壘全壘打。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽 大谷翔平

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒賽後說抱歉 點名張峻瑋：賽前最擔心卻最勇敢

中華隊對戰日本隊只打7局，以0：13遭提前結束比賽，留下慘烈的一役，本屆賽事吞下二連敗，總教練曾豪駒賽後向大家說抱歉，「沒有讓大家看到好的成果，這樣的比賽、這樣的失敗，我們會承受下來，也會積極去面對。」

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

經典賽／「看到很多難過我會更難過」 沙子宸：繼續往前看

21歲旅美投手沙子宸在世界棒球經典賽（WBC）的初登板，今天在面對日本隊的比賽後援上陣，投2局失3分，但他認為，自己在腦海中所想要執行的內容，「成功率滿高」，之後會繼續往前看、準備後兩場比賽。

經典賽／周思齊形容大谷滿貫砲實在太扯 完全用鈴木一朗方式開轟

日本隊巨星大谷翔平今天轟出滿貫砲，中信兄弟隊退役好手、亞洲棒球總會會長特助周思齊在東京巨蛋直擊，直呼：「太扯了！」

