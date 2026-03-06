經典賽／中華隊5局無安打隊史最慘 日本單局10分史上最狂

中華隊今天在世界棒球經典賽對決地主日本隊，投手群完全無法壓制對方打線，戰況出現一面倒，大谷翔平2局上轟出滿壘全壘打，打完前5局3安猛打、攻下5分打點，中華隊以0：13落後，也是隊史第一場打完5局還未出現安打的比賽。

中華隊先發投手鄭浩均開賽第1球就被大谷揮出二壘打，被攻占三壘後，三振鈴木誠也、岡本和真化解失分危機。

日本隊2局上火力全開，狂打15人次，以7支安打、5次四死球（包括1次觸身球）攻下10分，寫下經典賽單局得分最多紀錄；大谷翔平轟出右外野方向滿貫砲，攻下勝利打點，對中華隊殺傷力最大。

鄭浩均只投1.2局退場，被揮出5支安打包括大谷滿貫砲，出現5次四死球，失8分都是自責分，成為隊史單場失分最多的投手。

胡智爲、沙子宸接手無法阻擋日本隊攻勢，日本隊3局上再靠4局安打攻下3分，擴大領先優勢達13分，張峻瑋5局上登板止血，日本隊打到5局結束狂揮12支安打。

日本隊先發投手山本由伸投2.2局，藤平尚真、宮城大彌接手也壓制中華隊打線，投完5局完全未被揮出安打。

中華隊過去只有2006年預賽對日本隊3：14、2013年八強賽對古巴隊0：14，打到7局結束遭提前結束比賽。

中華隊前五局無安打寫下經典賽隊史最慘，台灣球迷仍奮力加油。特派記者余承翰／東京攝影

鄭浩均挨大谷滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影