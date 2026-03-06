經典賽／大谷轟震撼滿貫砲 日本隊一級國際賽第4人

日本隊最具指標星的球星大谷翔平，今天在世界棒球經典賽（WBC）首戰面對中華隊擔任開路先鋒，開賽起連3打席安打，包括在2局上轟出震撼滿貫砲，是日本「全明星隊」在國際賽的第4發滿貫砲。

大谷翔平在今晚對戰中華隊的比賽，擔任先發第1棒、指定打擊，一開賽抓準中華隊先發投手鄭浩均投出的第1球，擊出犀利的二壘安打，先替日本隊製造得點圈有人的機會，但最終沒有攻下分數。

2局上日本隊打線大爆發，靠保送和安打攻佔滿壘後，大谷翔平再次站上打擊區，將鄭浩均一顆76.8哩（約124公里）的曲球掃上東京巨蛋右外野看台，形成一發滿貫全壘打，一棒替球隊打下4分領先，而他同一局再次站上打擊區，再敲一支一壘安打，前三打席已是完全打擊「聽牌」。

大谷翔平轟出本屆經典賽大會的第2發滿貫砲，第1支昨天由南韓隊文保景擊出。大谷這一轟也是日本隊自1999年以職業選手參與一級國際賽事（經典賽、奧運、世界棒球 12 強賽）以來，日本隊打者所擊出的第4發滿貫砲，前3人分別為坂本勇人（2013年經典賽對荷蘭）、松田宣浩（2015年世界12強賽對美國）及牧秀悟（2024年世界12強賽對委內瑞拉）。