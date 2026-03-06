聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／大谷轟震撼滿貫砲 日本隊一級國際賽第4人
日本隊最具指標星的球星大谷翔平，今天在世界棒球經典賽（WBC）首戰面對中華隊擔任開路先鋒，開賽起連3打席安打，包括在2局上轟出震撼滿貫砲，是日本「全明星隊」在國際賽的第4發滿貫砲。
大谷翔平在今晚對戰中華隊的比賽，擔任先發第1棒、指定打擊，一開賽抓準中華隊先發投手鄭浩均投出的第1球，擊出犀利的二壘安打，先替日本隊製造得點圈有人的機會，但最終沒有攻下分數。
2局上日本隊打線大爆發，靠保送和安打攻佔滿壘後，大谷翔平再次站上打擊區，將鄭浩均一顆76.8哩（約124公里）的曲球掃上東京巨蛋右外野看台，形成一發滿貫全壘打，一棒替球隊打下4分領先，而他同一局再次站上打擊區，再敲一支一壘安打，前三打席已是完全打擊「聽牌」。
大谷翔平轟出本屆經典賽大會的第2發滿貫砲，第1支昨天由南韓隊文保景擊出。大谷這一轟也是日本隊自1999年以職業選手參與一級國際賽事（經典賽、奧運、世界棒球 12 強賽）以來，日本隊打者所擊出的第4發滿貫砲，前3人分別為坂本勇人（2013年經典賽對荷蘭）、松田宣浩（2015年世界12強賽對美國）及牧秀悟（2024年世界12強賽對委內瑞拉）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。