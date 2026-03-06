快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

經典賽／大谷轟震撼滿貫砲 日本隊一級國際賽第4人

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
大谷翔平在2局上轟出震撼滿貫砲，是日本「全明星隊」在國際賽的第4發滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影
大谷翔平在2局上轟出震撼滿貫砲，是日本「全明星隊」在國際賽的第4發滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影

日本隊最具指標星的球星大谷翔平，今天在世界棒球經典賽（WBC）首戰面對中華隊擔任開路先鋒，開賽起連3打席安打，包括在2局上轟出震撼滿貫砲，是日本「全明星隊」在國際賽的第4發滿貫砲。

大谷翔平在今晚對戰中華隊的比賽，擔任先發第1棒、指定打擊，一開賽抓準中華隊先發投手鄭浩均投出的第1球，擊出犀利的二壘安打，先替日本隊製造得點圈有人的機會，但最終沒有攻下分數。

2局上日本隊打線大爆發，靠保送和安打攻佔滿壘後，大谷翔平再次站上打擊區，將鄭浩均一顆76.8哩（約124公里）的曲球掃上東京巨蛋右外野看台，形成一發滿貫全壘打，一棒替球隊打下4分領先，而他同一局再次站上打擊區，再敲一支一壘安打，前三打席已是完全打擊「聽牌」。

大谷翔平轟出本屆經典賽大會的第2發滿貫砲，第1支昨天由南韓隊文保景擊出。大谷這一轟也是日本隊自1999年以職業選手參與一級國際賽事（經典賽、奧運、世界棒球 12 強賽）以來，日本隊打者所擊出的第4發滿貫砲，前3人分別為坂本勇人（2013年經典賽對荷蘭）、松田宣浩（2015年世界12強賽對美國）及牧秀悟（2024年世界12強賽對委內瑞拉）。

經典賽 大谷翔平

相關新聞

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒賽後說抱歉 點名張峻瑋：賽前最擔心卻最勇敢

中華隊對戰日本隊只打7局，以0：13遭提前結束比賽，留下慘烈的一役，本屆賽事吞下二連敗，總教練曾豪駒賽後向大家說抱歉，「沒有讓大家看到好的成果，這樣的比賽、這樣的失敗，我們會承受下來，也會積極去面對。」

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

經典賽／「看到很多難過我會更難過」 沙子宸：繼續往前看

21歲旅美投手沙子宸在世界棒球經典賽（WBC）的初登板，今天在面對日本隊的比賽後援上陣，投2局失3分，但他認為，自己在腦海中所想要執行的內容，「成功率滿高」，之後會繼續往前看、準備後兩場比賽。

經典賽／周思齊形容大谷滿貫砲實在太扯 完全用鈴木一朗方式開轟

日本隊巨星大谷翔平今天轟出滿貫砲，中信兄弟隊退役好手、亞洲棒球總會會長特助周思齊在東京巨蛋直擊，直呼：「太扯了！」

