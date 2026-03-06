WBC熱潮Team Taiwan響徹星國 台僑跨海力挺

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今晚迎戰地主日本隊。這場「台日大戰」不僅受到國內球迷關注，在新加坡有台僑包下大型餐酒館，邀集上百名海外台僑齊聚一堂，跨海為中華隊打氣。

世界棒球經典賽C組預賽昨天開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，台灣時間今天晚間6時迎戰地主日本隊。洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平參賽，也成為場上焦點。

僑務促進委員林奕丞接受中央社訪問表示，有很多台僑因為在新加坡工作、生活等因素，無法飛往日本看球，因此推出賽事直播活動，希望藉此集結海外台僑，為中華隊集氣；為了這場活動也籌備了一段時間，期待透過聚會，增加台灣人的凝聚力。

旅星台僑Andy告訴中央社，經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）主導，每4年舉辦一次，每次都受到廣泛關注，能在新加坡感受到台灣人齊聚一堂、大喊「Team Taiwan、挺台灣」相當感動。

現場不只台僑，也有來自新加坡的棒球迷。黃傑獻（Eleazar Ng）是新加坡棒球隊成員，他也到場與台灣球迷同歡。

黃傑獻告訴記者，中華隊2024年在棒球12強賽奪冠，因此特別關注此次中華隊的表現。他過去曾到台灣打球，如今能在新加坡看到台灣球迷跨海支持自己的國家隊，他也跟著感到非常興奮。