WBC熱潮Team Taiwan響徹星國 台僑跨海力挺

中央社／ 記者吳昇鴻新加坡6日專電
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊6日迎戰地主日本隊。在新加坡，有台僑包下大型餐酒館，邀集上百名海外台僑齊聚一堂，跨海為台灣隊打氣。僑務促進委員林奕丞（左）表示，希望藉此凝聚台灣人精神。 中央社 中央通訊社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今晚迎戰地主日本隊。這場「台日大戰」不僅受到國內球迷關注，在新加坡有台僑包下大型餐酒館，邀集上百名海外台僑齊聚一堂，跨海為中華隊打氣。

世界棒球經典賽C組預賽昨天開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，台灣時間今天晚間6時迎戰地主日本隊。洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平參賽，也成為場上焦點。

僑務促進委員林奕丞接受中央社訪問表示，有很多台僑因為在新加坡工作、生活等因素，無法飛往日本看球，因此推出賽事直播活動，希望藉此集結海外台僑，為中華隊集氣；為了這場活動也籌備了一段時間，期待透過聚會，增加台灣人的凝聚力。

旅星台僑Andy告訴中央社，經典賽由美國職棒大聯盟（MLB）主導，每4年舉辦一次，每次都受到廣泛關注，能在新加坡感受到台灣人齊聚一堂、大喊「Team Taiwan、挺台灣」相當感動。

現場不只台僑，也有來自新加坡的棒球迷。黃傑獻（Eleazar Ng）是新加坡棒球隊成員，他也到場與台灣球迷同歡。

黃傑獻告訴記者，中華隊2024年在棒球12強賽奪冠，因此特別關注此次中華隊的表現。他過去曾到台灣打球，如今能在新加坡看到台灣球迷跨海支持自己的國家隊，他也跟著感到非常興奮。

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／讚日本是「真正世界第一」 韓媒：史上最強中華隊陷淘汰危機

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，陷入0：2落後局面。韓媒「體育朝鮮」直言，中華隊已陷入首輪淘汰危機。

經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

中華隊今天以0：13對日本隊吞下慘敗，大谷翔平一棒直接帶走氣勢，中華隊總教練曾豪駒表示，大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

