聽新聞
0:00 / 0:00
影／經典賽台日大戰開打 盧秀燕與民眾同聲加油
台中市長盧秀燕今天表示，今天是一個關鍵且重要的時刻，要打敗日本，中華隊才有更大的機會代表亞洲區進軍WBC下一階段的比賽，在現場準備銅鑼燒、太陽餅，另外也喝抹茶飲料，希望能打敗日本拿下勝利。同時提供戶外最外的螢幕1300吋，提供民眾收看，另外場地也是全台最大，可以坐三到五萬人，今天晚間在現場不只會發抗日食品，她也決定要連夜陪同市民一起為中華隊加油，做中華隊的後盾。
世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對，市長盧秀燕六點前往台中市政府廣場與民眾一同應援。尤其正值週末下班時間，許多民眾一下班就前往廣場觀看，現場湧入了近萬人，大家席地而坐，有的民眾準備野餐墊及躺椅，悠閒的沉浸在直播派對當中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。