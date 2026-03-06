快訊

影／經典賽台日大戰開打 盧秀燕與民眾同聲加油

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中報導
世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，市長盧秀燕（右二）前往台中市政府廣場與民眾一同應援。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，市長盧秀燕（右二）前往台中市政府廣場與民眾一同應援。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天表示，今天是一個關鍵且重要的時刻，要打敗日本，中華隊才有更大的機會代表亞洲區進軍WBC下一階段的比賽，在現場準備銅鑼燒、太陽餅，另外也喝抹茶飲料，希望能打敗日本拿下勝利。同時提供戶外最外的螢幕1300吋，提供民眾收看，另外場地也是全台最大，可以坐三到五萬人，今天晚間在現場不只會發抗日食品，她也決定要連夜陪同市民一起為中華隊加油，做中華隊的後盾。

世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對，市長盧秀燕六點前往台中市政府廣場與民眾一同應援。尤其正值週末下班時間，許多民眾一下班就前往廣場觀看，現場湧入了近萬人，大家席地而坐，有的民眾準備野餐墊及躺椅，悠閒的沉浸在直播派對當中。

世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽今天晚間在東京巨蛋上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對。記者黃仲裕／攝影

日本強打大谷翔平二局上擊出滿貫炮，民眾聚精會神的觀看。記者黃仲裕／攝影
日本強打大谷翔平二局上擊出滿貫炮，民眾聚精會神的觀看。記者黃仲裕／攝影

