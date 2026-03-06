經典賽／從歡呼到鴨雀無聲... 大谷翔平滿貫砲重擊 浩天宮500人看呆

梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰，開賽前民進黨立委何欣純攜500分「野球甜燒餅」應援，不到20分鐘內燒餅被一搶而空，開賽後觀眾原本情緒高漲，特別是看到大谷翔平出場打擊時，一度還高聲觀呼，但看到第二局大谷在滿壘局面下，一棒轟出滿貫砲後，全場陷入一片「鴨雀無聲」，大家私下彼此安慰比賽才開始。

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，與主任委員王經綻攜手號召海線鄉親齊聚廟前，為中華台灣棒球代表隊集氣加油；現場氣氛熱烈，限量500分的野球甜燒餅，不到半小時就全數發放完畢，充分展現海線民眾力挺台灣隊的澎湃熱情。

何欣純表示，棒球不只是一項運動，更凝聚了台灣人的團結與拚搏精神。她特別選在浩天宮廣場前舉辦活動，邀請北勢國中及北勢國小棒球隊的小球員與地方鄉親共同出席，用實際行動為台灣隊加油打氣，希望將現場民眾的熱情與祝福，化作選手在場上奮戰的最大後盾。

浩天宮主委王經綻表示，為中華隊加油，廟方不只全力相挺，更準備加油棒給球迷一同揮舞，現場超過五百人的加油聲，甚至蓋過海線風聲，讓大家一邊品嘗香甜燒餅，一邊揮舞加油棒，齊聲為台灣隊吶喊助威，將活動氣氛推向最高潮，歡呼聲此起彼落。

雖然中日大戰一開賽，日本明星大谷翔平一上場就揮出二壘安打，眾人的觀呼聲印證台灣民眾對棒球的深厚熱愛，然而二局上日本隊形成滿壘下，面對大谷的大棒揮出滿壘全壘打後，球迷突然無言以對，全場的靜默與先前的熱烈反應，形成強烈對比。

何欣純說，台灣隊每一場比賽都牽動著全體國人的心，無論最終勝負，最重要的是展現永不放棄的拼戰精神，更證明台灣人對棒球運動的深厚熱愛，也充分顯示海線鄉親力挺台灣隊的強大行動力。

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油。記者黑中亮／攝影

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油；限量500分的野球甜燒餅，不到半小時就全數發放完畢。記者黑中亮／攝影