經典賽／從歡呼到鴨雀無聲... 大谷翔平滿貫砲重擊 浩天宮500人看呆

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰。記者黑中亮／攝影
梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰。記者黑中亮／攝影

梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰，開賽前民進黨立委何欣純攜500分「野球甜燒餅」應援，不到20分鐘內燒餅被一搶而空，開賽後觀眾原本情緒高漲，特別是看到大谷翔平出場打擊時，一度還高聲觀呼，但看到第二局大谷在滿壘局面下，一棒轟出滿貫砲後，全場陷入一片「鴨雀無聲」，大家私下彼此安慰比賽才開始。

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，與主任委員王經綻攜手號召海線鄉親齊聚廟前，為中華台灣棒球代表隊集氣加油；現場氣氛熱烈，限量500分的野球甜燒餅，不到半小時就全數發放完畢，充分展現海線民眾力挺台灣隊的澎湃熱情。

何欣純表示，棒球不只是一項運動，更凝聚了台灣人的團結與拚搏精神。她特別選在浩天宮廣場前舉辦活動，邀請北勢國中及北勢國小棒球隊的小球員與地方鄉親共同出席，用實際行動為台灣隊加油打氣，希望將現場民眾的熱情與祝福，化作選手在場上奮戰的最大後盾。

浩天宮主委王經綻表示，為中華隊加油，廟方不只全力相挺，更準備加油棒給球迷一同揮舞，現場超過五百人的加油聲，甚至蓋過海線風聲，讓大家一邊品嘗香甜燒餅，一邊揮舞加油棒，齊聲為台灣隊吶喊助威，將活動氣氛推向最高潮，歡呼聲此起彼落。

雖然中日大戰一開賽，日本明星大谷翔平一上場就揮出二壘安打，眾人的觀呼聲印證台灣民眾對棒球的深厚熱愛，然而二局上日本隊形成滿壘下，面對大谷的大棒揮出滿壘全壘打後，球迷突然無言以對，全場的靜默與先前的熱烈反應，形成強烈對比。

何欣純說，台灣隊每一場比賽都牽動著全體國人的心，無論最終勝負，最重要的是展現永不放棄的拼戰精神，更證明台灣人對棒球運動的深厚熱愛，也充分顯示海線鄉親力挺台灣隊的強大行動力。

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油。記者黑中亮／攝影
立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油。記者黑中亮／攝影

立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油；限量500分的野球甜燒餅，不到半小時就全數發放完畢。記者黑中亮／攝影
立委何欣純晚間前往梧棲大庄浩天宮，為中華台灣棒球代表隊集氣加油；限量500分的野球甜燒餅，不到半小時就全數發放完畢。記者黑中亮／攝影

梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰。記者黑中亮／攝影
梧棲大庄浩天宮廟埕現場今晚擠進超過500人，熱情參與轉播中日大戰。記者黑中亮／攝影

相關新聞

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第7局

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／日本隊單局爆打15人次灌10分 中華隊慘吞隊史最慘紀錄

完全體的日本隊，帶給中華隊一場震撼教育，今天在第二局暴打15人次、7安打、5次四死球保送，攻下10分，改寫隊史在經典賽單局最多失分紀錄。

經典賽／鄭浩均8球滿壘 大谷翔平滿貫砲再次震撼東京巨蛋

大谷翔平再次震撼東京巨蛋，今天在第二局滿壘局面一棒敲出滿貫砲，讓中華隊瞬間陷入0：4落後，大谷翔平繞壘回到休息區後，與隊友一起做出茶道慶祝手勢。

經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

