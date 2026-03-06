快訊

經典賽／日本隊單局爆打15人次灌10分 中華隊慘吞隊史最慘紀錄

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
日本隊在第二局暴打15人次、7安打、5次四死球保送，攻下10分，改寫隊史在經典賽單局最多失分紀錄。特派記者余承翰／東京攝影
日本隊在第二局暴打15人次、7安打、5次四死球保送，攻下10分，改寫隊史在經典賽單局最多失分紀錄。特派記者余承翰／東京攝影

完全體的日本隊，帶給中華隊一場震撼教育，今天在第二局暴打15人次、7安打、5次四死球保送，攻下10分，改寫隊史在經典賽單局最多失分紀錄。

鄭浩均首局度過一、三壘有人危機，卻在進入第2局後崩盤，鄭浩均只用8球就釀成無人出局、滿壘局面，一出局後被大谷掃出滿貫砲。

0：4局面還不是中華隊的絕境，但後續仍是一顆接著一顆炸彈引爆，鄭浩均保送、被敲安打連連，吉田正尚的三壘打再添分數，保送岡本和真，被村上宗隆敲安再送回1分，中華隊換上胡智爲接手，面對5打席，被敲3安打、1保送。

鄭浩均最終先發1.2局被敲5安打、4保送，狂失8分。

日本隊單局爆打15人次，攻下10分，改寫中華隊隊史在經典賽單局最多失分紀錄，舊紀錄為2013年面對古巴隊第6局的8分，該役最終提前7局以0：14輸球。

