經典賽／鄭浩均8球滿壘 大谷翔平滿貫砲再次震撼東京巨蛋

大谷翔平再次震撼東京巨蛋，今天在第二局滿壘局面一棒敲出滿貫砲，讓中華隊瞬間陷入0：4落後，大谷翔平繞壘回到休息區後，與隊友一起做出茶道慶祝手勢。

鄭浩均第1局就被開路先鋒大谷翔平敲二壘打，後續也出現保送，但三振安然度過危機。

鄭浩均第2局上演8球滿壘，先是面對村上宗隆投出保送，再被牧秀悟敲安，源田壯亮一顆近身球，經日本挑戰後改判為觸身球，滿壘局面，先是讓若月健矢擊出本後飛球，由捕手林家正在界外區完成接殺，面對大谷翔平，球數1好2壞時，一顆76.8哩曲球遭他一棒送出右外野全壘打牆，擊球初速102.4哩、飛行距離368呎。

中華隊昨天面對澳洲隊挨兩轟，大谷翔平也用全壘打幫助日本隊開張分數，中華隊在本屆賽會已挨第3轟。