經典賽／台灣球迷高喊Team Taiwan 「台灣認同」引外媒關注
世界棒球經典賽開打，數以千計台灣球迷湧入東京巨蛋為中華隊加油，外媒注意到，他們在現場高舉寫著Team Taiwan的標語，而非台灣在賽事中使用的官方名稱「中華台北」。
路透社報導，在台灣隊首戰那天，東京巨蛋外聚集大批台灣球迷，他們身穿象徵台灣國旗的紅白藍服裝，帶領大家以中文大喊「台灣加油」，也用英文高呼Team Taiwan。
台灣長期以「中華台北」（Chinese Taipei）名義參與國際賽事，以避免中國反對。
全身貼滿台灣國旗貼紙的林子惠（Lin Tzu-hui，音譯）告訴路透社：「我們當然希望能以台灣這個名字出賽，這樣未來就不會再有『中華台北』，而就只是台灣。」
台灣在6屆世界棒球經典賽（WBC）中無役不與，並在2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier12）決賽中擊敗日本，奪得冠軍。
路透社指出，48歲台灣球迷吳吉榮（Wu Ji-Rung，音譯）指出：「自疫情爆發以來，每個人都用『台灣』這個名稱來團結大家。」
「尤其是在（2024年世界棒球12強賽）之後，我覺得那場賽事對整個台灣產生非常非常大的影響。」
「所以大家現在才那麼興奮、那麼熱情，用『台灣』稱呼我們的隊伍，因為我們都以台灣為傲，也以稱自己為台灣人為榮。」
台灣在C組還有3場比賽要打，包括今天下午6時對戰日本，爭取晉級在美國舉行的8強賽。
職業為土木工程師的潘佑文（Pan You-wen，音譯）表示：「只要贏得3場比賽就能晉級，不管是哪3場，只要我們拿下就能前往邁阿密。」
