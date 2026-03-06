經典賽／賈永婕台日戰現身應援 日球迷喊「12強雪恥」

快訊

中央社／ 記者戴雅真東京6日專電
世界棒球經典賽（WBC）台日大戰6日晚間在東京巨蛋點燃戰火，台北101董事長賈永婕親赴現場應援，號召台灣球迷團結集氣。中央社 中央通訊社
世界棒球經典賽（WBC）台日大戰6日晚間在東京巨蛋點燃戰火，台北101董事長賈永婕親赴現場應援，號召台灣球迷團結集氣。中央社 中央通訊社

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今晚在東京巨蛋點燃戰火，不少台灣球迷特地飛往日本為台灣隊加油。台北101董事長賈永婕也親赴現場應援，號召台灣球迷團結集氣，希望將球場氣氛推向最高潮。

賈永婕受訪時表示，這次有機會與眾多台灣球迷齊聚日本相當難得，希望能透過大家的熱情應援帶動現場氣勢，全力為台灣隊加油。談到是否準備應援小物或流行手勢，她笑說自己目前還沒有特別跟上相關潮流，但強調最重要的是帶著誠心支持台灣隊，期待能與全場球迷一起集氣。

面對高張力的比賽氣氛，若戰況出現起伏，賈永婕也分享自己的心態調整方式。她表示，就算有沮喪情緒「一秒鐘就好」，接下來仍要保持滿滿的正向能量，不論是為自己還是為台灣隊加油，心態都一樣，希望用最正面的力量持續替中華隊打氣。

台灣球迷李小育今天剛抵達東京，隨即與家人前往東京巨蛋為台灣隊應援。他指出，台灣球員從熱身賽以來打擊表現確實稍微陷入低潮，但相信經過幾場比賽調整，加上現場球迷的鼓舞，打擊火力將逐漸回溫。

談到今晚將面對日本隊王牌投手山本由伸，李小育坦言，不少球迷可能抱著欣賞偶像的心情進場，但棒球比賽不到最後一刻難以預料勝負，再強的投手也可能出現破綻，台灣仍有機會爭取勝利。

他也分析，整體戰力上日本隊投手群確實相當強大，但台灣方面即使少了部分右打火力，仍可憑藉速度優勢與戰術運用，在上壘後透過壘間破壞力積極搶分。

至於東京巨蛋現場日本球迷勢必占多數，李小育則充滿信心表示，台灣球迷的應援聲量與氣勢在國際上相當有名，「絕對不會輸給日本啦啦隊」，展現對台灣應援文化的高度自信。

東京巨蛋廣場今天以地主國日本球迷為主，許多球迷身穿大谷翔平球衣到場。現場也捕捉到身穿台灣球員吳念庭與江坤宇球衣的日本粉絲。

身為江坤宇鐵粉的日本粉絲表示，雖然很支持江坤宇，但今天還是會為日本隊加油，希望兩隊能一起前進邁阿密複賽。也有不少日本球迷表示，12強賽輸給台灣，今晚就是「雪恥戰」。

