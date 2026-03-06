經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

大谷翔平連兩屆出戰經典賽，這回率領日本隊以衛冕冠軍頭銜在首戰面對中華隊，擔任第一棒、指定打擊。

面對中華隊先發投手鄭浩均，大谷面對第一球就出棒攻擊，將他幾乎落在5號位的91.7哩（147.5公里）直球掃到右外野全壘打牆邊，形成一支二壘打。

有趣畫面是大谷上壘後，與張育成小聊了一下，而過去在2021年大聯盟印地安人隊（現守護者隊）面對天使隊時，大谷敲安站上一壘，也曾與擔任一壘手的張育成聊天，事後張育成揭露他是問「你認識陽岱鋼嗎？」

大谷過去唯一交手中華隊的經驗為2012年IBAF世界青棒錦標賽，成棒階級只打過2015年世界12強棒球賽、2023年經典賽，2015年12強預賽雖在台灣進行，大谷來到台灣，但中華隊、日本隊預賽分在不同組，中華隊未能晉級複賽，無緣過招大谷；2023年經典賽則是日本隊從預賽B組一路突圍最終奪冠，中華隊在A組落居墊底遭到淘汰，這回在經典賽上演大谷首度對戰台灣。