聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／日本隊大谷翔平開路！ 山本由伸配「御用」搭檔若月健矢
日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸之路今晚展開，台灣時間晚間6點將在東京巨蛋進行首戰，由陣中超級王牌山本由伸出馬，對決中華隊，打線排出5名大聯盟強棒，大谷翔平擔任開路先鋒。
日本隊今晚迎接本屆賽事首戰，東京巨蛋的熱度可想而知，先發陣容一字排開星光熠熠，去年世界大賽MVP山本由伸扛起最重要的首戰先發重任，與他搭配的則是最熟悉的戰友、過去他效力於日職歐力士隊時的「御用」搭檔若月健矢，兩人自2021年起連續3年拿下日職最佳投捕獎項。
至於日本隊的先發打序，最受矚目的大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，曾說「不想打大谷後面」的日職強打近藤健介，依舊被排為此戰的第2棒、右外野手，中心打線排出「大聯盟三連星」，包括鈴木誠也（中外野手）、吉田正尚（左外野）、岡本和真（三壘手）。
上屆日本隊的第4棒人選、本季赴美加入白襪隊的村上宗隆，則是擔任先發第6棒，後續3名打者依序為牧秀悟（二壘手）、源田壯亮（游擊手）及若月健矢。去年日職中央聯盟MVP佐藤輝明、打擊王小園海斗，及阪神隊強打森下翔太等人，都排不進先發中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。