經典賽／日本隊大谷翔平開路！ 山本由伸配「御用」搭檔若月健矢

日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸之路今晚展開，台灣時間晚間6點將在東京巨蛋進行首戰，由陣中超級王牌山本由伸出馬，對決中華隊，打線排出5名大聯盟強棒，大谷翔平擔任開路先鋒。

日本隊今晚迎接本屆賽事首戰，東京巨蛋的熱度可想而知，先發陣容一字排開星光熠熠，去年世界大賽MVP山本由伸扛起最重要的首戰先發重任，與他搭配的則是最熟悉的戰友、過去他效力於日職歐力士隊時的「御用」搭檔若月健矢，兩人自2021年起連續3年拿下日職最佳投捕獎項。

日本山本由伸先發對中華隊。(美聯社)

至於日本隊的先發打序，最受矚目的大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，曾說「不想打大谷後面」的日職強打近藤健介，依舊被排為此戰的第2棒、右外野手，中心打線排出「大聯盟三連星」，包括鈴木誠也（中外野手）、吉田正尚（左外野）、岡本和真（三壘手）。

上屆日本隊的第4棒人選、本季赴美加入白襪隊的村上宗隆，則是擔任先發第6棒，後續3名打者依序為牧秀悟（二壘手）、源田壯亮（游擊手）及若月健矢。去年日職中央聯盟MVP佐藤輝明、打擊王小園海斗，及阪神隊強打森下翔太等人，都排不進先發中。