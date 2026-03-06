快訊

經典賽／日本隊大谷翔平開路！ 山本由伸配「御用」搭檔若月健矢

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
日本打線排出5名大聯盟強棒，大谷翔平擔任開路先鋒。特派記者余承翰／東京攝影特派記者余承翰／東京攝影
日本隊挑戰世界棒球經典賽（WBC）二連霸之路今晚展開，台灣時間晚間6點將在東京巨蛋進行首戰，由陣中超級王牌山本由伸出馬，對決中華隊，打線排出5名大聯盟強棒，大谷翔平擔任開路先鋒。

日本隊今晚迎接本屆賽事首戰，東京巨蛋的熱度可想而知，先發陣容一字排開星光熠熠，去年世界大賽MVP山本由伸扛起最重要的首戰先發重任，與他搭配的則是最熟悉的戰友、過去他效力於日職歐力士隊時的「御用」搭檔若月健矢，兩人自2021年起連續3年拿下日職最佳投捕獎項。

日本山本由伸先發對中華隊。(美聯社)
至於日本隊的先發打序，最受矚目的大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，曾說「不想打大谷後面」的日職強打近藤健介，依舊被排為此戰的第2棒、右外野手，中心打線排出「大聯盟三連星」，包括鈴木誠也（中外野手）、吉田正尚（左外野）、岡本和真（三壘手）。

上屆日本隊的第4棒人選、本季赴美加入白襪隊的村上宗隆，則是擔任先發第6棒，後續3名打者依序為牧秀悟（二壘手）、源田壯亮（游擊手）及若月健矢。去年日職中央聯盟MVP佐藤輝明、打擊王小園海斗，及阪神隊強打森下翔太等人，都排不進先發中。

經典賽Live／鄭浩均被大谷敲二壘打 三振大聯盟鈴木、岡本化解危機！

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

