聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星
日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。
日本先發名單共有6名大聯盟（MLB）球員，除了先發投手山本由伸，還有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆，包辦中心棒次，對中華隊將是極大壓力。
日本先發打線如下：
一棒大谷翔平（指定打擊）
二棒近藤健介（右外野手）
三棒鈴木誠也（中外野手）
四棒吉田正尚（左外野手）
五棒岡本和真（三壘手）
六棒村上宗隆（一壘手）
七棒牧秀悟（二壘手）
八棒源田壯亮（游擊手）
九棒若月健矢（捕手）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。