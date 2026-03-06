經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

張育成在上屆經典賽打出「國防部長」美譽，豪奪分組MVP，也與上一屆一樣，首場都從敗仗出發，今天將在第二場比賽迎戰強敵日本隊，他在賽前喊話：「我相信我們團隊已經準備好要和他們對戰。」

2026-03-06 16:52