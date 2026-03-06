快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

日本先發名單共有6名大聯盟（MLB）球員，除了先發投手山本由伸，還有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆，包辦中心棒次，對中華隊將是極大壓力。

日本先發打線如下：

一棒大谷翔平（指定打擊）

二棒近藤健介（右外野手）

三棒鈴木誠也（中外野手）

四棒吉田正尚（左外野手）

五棒岡本和真（三壘手）

六棒村上宗隆（一壘手）

七棒牧秀悟（二壘手）

八棒源田壯亮（游擊手）

九棒若月健矢（捕手）

經典賽

延伸閱讀

經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

中華迎戰日本 台灣運彩開受讓球迷集氣搶勝

經典賽／日媒預測台日之戰先發打線 大谷翔平領銜扛第2棒

經典賽／日媒預測中華隊這組打線抗山本 形容鄭浩均是「素食剛腕」

相關新聞

經典賽Live／鄭浩均被大谷敲二壘打 三振大聯盟鈴木、岡本化解危機！

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／迎戰「真客場」戰役！張育成：棒球都一樣 球來用棒子去打

張育成在上屆經典賽打出「國防部長」美譽，豪奪分組MVP，也與上一屆一樣，首場都從敗仗出發，今天將在第二場比賽迎戰強敵日本隊，他在賽前喊話：「我相信我們團隊已經準備好要和他們對戰。」

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。