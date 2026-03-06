經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由打擊練習，並且在短短幾次揮棒中連續轟出全壘打，瞬間點燃現場氣氛。

在大批觀眾注視下，大谷走上打擊區進行賽前自由打擊。第一輪練習中，他僅揮棒5次就敲出3支越過全壘打牆的長打，其中一球更直接飛向中外野後方的大螢幕方向，引發看台上球迷發出一陣驚呼聲，球場氣氛瞬間升溫。

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。

對大谷而言，這樣的賽前自由打擊其實相當少見。過去大多數比賽日，他通常只在室內打擊籠進行調整，很少在正式比賽前到球場進行自由打擊。

上一次出現類似情況，已經要追溯到2023年9月4日天使主場對金鶯的比賽前。那次練習後，他因右側腹部不適而缺席當天比賽，也讓這次的公開自由打擊顯得格外罕見。

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。

大谷本屆經典賽前的實戰打擊狀態其實並不算突出。在亞利桑那春訓期間的實戰投打練習中，他面對投手共10個打席僅擊出2支安打，沒有出現全壘打。在2月21日對洛杉磯天使的熱身賽中，他3打數1安打，也未能開轟，這是他近3年首次在春訓首戰沒有擊出全壘打。

返日之後，大谷在京瓷巨蛋出戰阪神與歐力士的兩場強化賽，兩戰合計5打數沒有安打，實戰打席仍未出現全壘打。這樣的狀況也讓外界猜測，他選擇在經典賽首戰前進行公開自由打擊，可能正是為了找回打擊節奏。

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。

不過大谷本人對於身體狀況依然保持信心。在先前的媒體記者會上，他表示：「目前身體狀態很好，也沒有任何傷勢，一路到現在都很順利，所以我對目前的狀況其實是滿意的。」

事實上，今年春訓以來，大谷進行公開自由打擊的次數並不多。2月在亞利桑那格倫代爾春訓時，他只在返日前的2月22日進行過一次自由打擊，35次揮棒僅擊出5支越牆全壘打。回到日本後，他在2月27、28日對中日龍的壯行賽前連續兩天進行自由打擊，分別在28次揮棒中轟出11支全壘打，以及25次揮棒敲出9支全壘打，火力驚人。

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平（中）賽前打擊練習時吸引全場關注，連王貞治都在旁觀看。

由於上屆12強冠軍戰日本隊就是在東京巨蛋敗給中華隊，中斷國際大賽27連勝紀錄，全隊上下顯然是相當期待能在經典賽首戰找回面子，同時也要用一場漂亮的勝仗踏出邁向衛冕的第一步。

作為當家核心的大谷翔平，在這場比賽之前就特別進行了打擊訓練，尋找手感，也能感受出他全力求勝的企圖心。