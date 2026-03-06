快訊

經典賽／陳傑憲直言場上意外難避免 球員要想辦法突破好球帶劣勢

中央社／ 東京6日電
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊6日晚間將在東京巨蛋對戰地主日本隊，台灣隊進行賽前練球，隊長陳傑憲（前）帶傷參與。中央社
世界棒球經典賽台灣昨天首戰不敵澳洲，外界對好球帶有很多討論，陳傑憲表示，球員能做的就是適應突破；而遭觸身球砸傷，他也說場上意外在所難免，大家都是背負國家壓力拚戰。

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨天首戰以0比3不敵澳洲隊，6局上隊長陳傑憲又被觸身球砸傷，左手食指骨裂；總教練曾豪駒表示，陳傑憲今天在場上有測試在可以的範圍內活動，目前規劃先以代跑為主，後續再觀察打擊、守備狀況。

陳傑憲表示，昨天被打到當下，不管家人、球迷都有關心聯絡，也謝謝大家的關心，但他也提到，場上難免遇到傷勢，每個人都是背負國家壓力來到賽場，大家都是來拚輸贏的，一定有攻勢，想辦法讓對手不舒服，這是很正常的事情，遇到了就要想辦法面對。

至於賽後好球帶的討論，陳傑憲表示，好球帶也不是球員可以控制的，球員在場上要想辦法適應、接受、突破，昨天遇到劣勢、沒辦法突破，是不足的地方，之後的賽季可能也會有這樣的狀況出現，想辦法適應排除，是球員的職責。

陳傑憲也提到，裁判也是比賽環節的一部分，不用去怪裁判害團隊攻擊端不能發揮，這都是過程、球員需要接受。

