經典賽／無緣對決山本由伸嘆可惜 陳傑憲：有不同任務

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳傑憲昨天遭觸身球砸到左手食指骨裂，與日本隊比賽無法上場，他坦言可惜，日本隊有很多亞洲好手代表，但相信老天自有安排，在休息區也有任務。

經典賽C組預賽昨天在日本東京開打，台灣首戰以0比3吞敗，隊長陳傑憲在6局上遭觸身球砸中左手食指，當場表情痛苦退場，到醫院檢查後，確定是左手食指骨裂，今天與日本隊比賽沒有排入先發打序。

日本隊今天派出投手山本由伸先發，被問起沒能對決山本由伸是否覺得可惜，陳傑憲表示，山本由伸的能力無庸置疑，不只是想要對決山本由伸，日本隊陣中還有大家熟悉的大谷翔平等在美國職棒打拚的好手，都是亞洲球員的代表，亞洲人身材不突出，可以在美職生存是不簡單的事情，很尊重這些球員。

陳傑憲表示，可以穿上國家代表隊的球衣，在經典賽場上與日本隊好手競技，是很榮幸的事情；可惜因為傷勢無法對決，當然會遺憾，但這可能也是老天安排好的，老天爺可能希望給他不同的任務，讓他在休息區觀察，如果有什麼發現，可以適時提點隊友。