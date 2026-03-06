快訊

經典賽／無緣對決山本由伸嘆可惜 陳傑憲：有不同任務

中央社／ 東京6日電
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，陳傑憲昨晚因觸身球造成左手食指骨折，賽前仍在外野參與練球。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳傑憲昨天遭觸身球砸到左手食指骨裂，與日本隊比賽無法上場，他坦言可惜，日本隊有很多亞洲好手代表，但相信老天自有安排，在休息區也有任務。

經典賽C組預賽昨天在日本東京開打，台灣首戰以0比3吞敗，隊長陳傑憲在6局上遭觸身球砸中左手食指，當場表情痛苦退場，到醫院檢查後，確定是左手食指骨裂，今天與日本隊比賽沒有排入先發打序。

日本隊今天派出投手山本由伸先發，被問起沒能對決山本由伸是否覺得可惜，陳傑憲表示，山本由伸的能力無庸置疑，不只是想要對決山本由伸，日本隊陣中還有大家熟悉的大谷翔平等在美國職棒打拚的好手，都是亞洲球員的代表，亞洲人身材不突出，可以在美職生存是不簡單的事情，很尊重這些球員。

陳傑憲表示，可以穿上國家代表隊的球衣，在經典賽場上與日本隊好手競技，是很榮幸的事情；可惜因為傷勢無法對決，當然會遺憾，但這可能也是老天安排好的，老天爺可能希望給他不同的任務，讓他在休息區觀察，如果有什麼發現，可以適時提點隊友。

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

