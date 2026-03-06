經典賽／中華隊幸運骰子重出江湖 宋晟睿緊握笑得超開心

中華隊今晚在世界棒球經典賽第2戰對決地主日本隊，「幸運骰子」重出江湖。

中華隊昨天在經典賽開幕戰以0：3不敵澳洲隊，今天將在東京巨蛋爆滿球迷前，和挑戰2連霸、隊史第3冠的日本隊交手，賽前練球結束後，休息區突然出現一顆骰子，為全隊祈求好運，

中華隊一位職員指出，原來是看台上有一位台灣小朋友特別準備，想為中華隊打氣，他就上前拿回來放在休息區。

中華隊前年奪下世界12強棒球賽冠軍，郭俊麟在賽事中，因為球迷贈送6面都是「6」的客製化骰子，成為幸運象徵，「幸運骰子」後來延續到去年經典賽資格賽，今天又在東京巨蛋亮相，中華隊外野手宋晟睿看到這顆骰子也握在手上，笑得很開心。