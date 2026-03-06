經典賽／中華隊幸運骰子重出江湖 宋晟睿緊握笑得超開心

快訊

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
宋晟睿拿著幸運骰子笑得很開心。記者藍宗標／攝影
宋晟睿拿著幸運骰子笑得很開心。記者藍宗標／攝影

中華隊今晚在世界棒球經典賽第2戰對決地主日本隊，「幸運骰子」重出江湖。

中華隊昨天在經典賽開幕戰以0：3不敵澳洲隊，今天將在東京巨蛋爆滿球迷前，和挑戰2連霸、隊史第3冠的日本隊交手，賽前練球結束後，休息區突然出現一顆骰子，為全隊祈求好運，

中華隊一位職員指出，原來是看台上有一位台灣小朋友特別準備，想為中華隊打氣，他就上前拿回來放在休息區。

中華隊前年奪下世界12強棒球賽冠軍，郭俊麟在賽事中，因為球迷贈送6面都是「6」的客製化骰子，成為幸運象徵，「幸運骰子」後來延續到去年經典賽資格賽，今天又在東京巨蛋亮相，中華隊外野手宋晟睿看到這顆骰子也握在手上，笑得很開心。

宋晟睿拿著幸運骰子笑得很開心。記者藍宗標／攝影
宋晟睿拿著幸運骰子笑得很開心。記者藍宗標／攝影

相關新聞

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

