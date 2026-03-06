聽新聞
經典賽／大谷翔平打擊練習東蛋瞬間暴動 中華隊多人留守場邊爭睹
日本武士隊在本屆世界棒球經典賽的首場賽事，將在台灣時間今天晚上6點面對中華隊，站在金字塔頂端的超級球星大谷翔平，賽前一登場打擊練習，場邊歡聲雷動，中華隊陳傑憲、李灝宇、陳晨威等人，也都留在場邊觀賞他的打擊。
「台日大戰」未演先轟動，日本隊賽前練習時段，兩側媒體採訪區都擠滿大批記者，隨著大谷翔平一站進打擊籠，場邊球迷瞬間暴動，隨著他的每次揮擊屢屢出牆發出驚呼聲，甚至直擊外野上層，怪力一展無遺。
中華隊今天賽前練習順序在前，仍有幾位選手留在場邊觀看大谷練打，包括陳傑憲、李灝宇、陳晨威、江坤宇、宋晟睿、林維恩等人。
中華隊此役推出鄭浩均先發，大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，這也將是他在成棒階級首度碰上台灣。
