經典賽／大谷翔平打擊練習東蛋瞬間暴動 中華隊多人留守場邊爭睹

日本武士隊在本屆世界棒球經典賽的首場賽事，將在台灣時間今天晚上6點面對中華隊，站在金字塔頂端的超級球星大谷翔平，賽前一登場打擊練習，場邊歡聲雷動，中華隊陳傑憲、李灝宇、陳晨威等人，也都留在場邊觀賞他的打擊。

「台日大戰」未演先轟動，日本隊賽前練習時段，兩側媒體採訪區都擠滿大批記者，隨著大谷翔平一站進打擊籠，場邊球迷瞬間暴動，隨著他的每次揮擊屢屢出牆發出驚呼聲，甚至直擊外野上層，怪力一展無遺。

中華隊今天賽前練習順序在前，仍有幾位選手留在場邊觀看大谷練打，包括陳傑憲、李灝宇、陳晨威、江坤宇、宋晟睿、林維恩等人。

中華隊此役推出鄭浩均先發，大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，這也將是他在成棒階級首度碰上台灣。

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平賽前打擊練習時吸引全場關注。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊大谷翔平（中）賽前打擊練習時吸引全場關注，連王貞治都在旁觀看。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰