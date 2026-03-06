經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

2026年世界棒球經典賽（WBC）台日戰晚間開打，日本隊總教練井端弘和在賽前記者會表示，將以「30名球員全員作戰」的方式迎接首戰，並強調最重要的目標就是贏球。

井端在記者會上談到即將展開的比賽時表示，現在的心情就是「終於要開始了」。他指出，已經向球員們強調，無論是進攻還是防守，都要由全隊30人共同完成，「希望大家帶著這樣的心情去比賽」。

談到賽前準備情況，井端表示，看到球員們前一天的狀態後，認為該做的準備都已經完成。球隊也事先進行各種模擬與討論，因此整體準備過程相當順利。

對於首戰先發投手山本由伸，井端表示，希望能為球隊帶來氣勢，並展現出投球風格。在打線安排方面，井端表示先前已經說過「請大家期待」。

針對中華隊實力，井端指出，先發投手鄭浩均的身材很高大，整體來說是非常優秀、實力很強的球隊，因此日本隊也必須避免任何鬆懈。他同時強調，在國際賽中「從第一球開始積極進攻」十分重要，球員若遇到可以攻擊的球路，就應該果斷出手。

井端表示，沒有特別設定理想的進攻模式，「只要能贏球就好，這就是理想」。他也提到，在觀察其他比賽時，發現不少得分來自全壘打，但得分方式並不只有長打，「如果能一分一分地拿下來，那會是比較理想的情況」。

日本選手近藤健介在賽前記者會上表示，這場比賽可能成為左右整個賽會走向的重要戰役，他也希望發揮自身「上壘、帶動攻勢」的角色，幫助球隊取得勝利。

距離比賽開始僅剩幾小時，近藤表示，從宮崎集訓一路走到現在，心情就像是「終於來到這裡」。不過他也坦言，真正的情緒高漲應該會在比賽開始後才會出現，因此目前仍專注在做好最後的準備。

這是近藤連續第2屆參加WBC。對於與上屆賽事相比是否有心態變化，他表示並沒有太大不同。「雖然上一次拿到冠軍後，球迷看我們的眼光可能會不一樣，多少會有一些緊張感，但自己加入球隊時的心情其實和上次差不多。」

談到即將面對中華隊的首戰，近藤指出，這場比賽的重要性不言而喻。「這場比賽很可能會左右整個大會的走向。尤其是第一場比賽能否先得分，我覺得非常重要，希望自己能在那方面為球隊做出貢獻。」

對於對手中華隊，近藤也給予高度評價。他表示，曾觀看台灣在12強賽的比賽，也注意到近年來有不少台灣投手到日本發展，「他們的水準都很高，而且每次在國際賽對上台灣，都能感受到非常強烈的求勝慾望。這次台灣投手的球威與能力都很強，是相當難對付的對手。」

此外，近藤也提到本屆賽事的熱度明顯提升。「從飯店搭巴士到球場，一路上都能看到很多球迷，從宮崎到名古屋、大阪都一樣。昨天看到台灣對澳洲的比賽有那麼多觀眾，我也真的很驚訝，感覺整個賽事非常熱鬧。」

儘管日本隊是上屆冠軍，近藤仍強調必須保持挑戰者的心態。「球隊成員和上次不同，所以一定要保持挑戰者的心情與進攻的精神，這一點絕不能忘。」