經典賽／台澳戰吸引超過4萬人進場 近藤健介也嚇一跳

今晚東京巨蛋將舉行地主隊日本在本屆世界棒球經典賽（WBC）的首戰，對手為中華隊，賽前場外就湧入人潮，而台灣人的熱情應援從昨天對澳洲隊的比賽就已經展現，讓日本隊強打進藤健介都坦言「嚇了一跳」。

日本隊本屆參與經典賽的陣容眾星雲集，由大谷翔平領銜，集結8名大聯盟球員和日本職棒球星，力拚二連霸。其中目前效力於道奇隊、去年世界大賽MVP山本由伸，將是今晚的先發投手，預計投3局，表現受到高度關注。

連續兩屆參戰的日職指標性強打近藤健介，今天出席「台日大戰」賽前的記者會，他提到，「這次集結了代表日本的頂尖選手，希望能夠展現職業球員高水準的表現。」他也表示，希望可以透過這次經典賽，讓即將開始打棒球的孩子，覺得棒球很有趣。

這次他依舊在球隊打線扮演重要的角色，近藤健介說：「希望能為球隊的勝利做出貢獻。」日本隊也將持續朝衛冕目標努力，近藤健介表示：「從宮崎集訓到現在，大家在團隊默契很不錯，相處得很愉快，希望能像上次一樣，在最後能以最棒的團隊狀態結束比賽，我會為此努力。」

日本隊今晚的對手台灣，本屆經典賽則是有著大批的應援團前來助陣，昨天首場賽事對戰澳洲隊，平日中午進行的賽事，吸引40523名觀眾入場，讓東京巨蛋好似變成台北大巨蛋，對此近藤健介笑說，「從宮崎開始，到名古屋、大阪的球迷人數就讓人注意到熱度很高，但昨天台灣對澳洲比賽的人數，老實說讓我嚇了一跳，真的感受到現場非常熱鬧。」