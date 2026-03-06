快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 是金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台澳戰吸引超過4萬人進場 近藤健介也嚇一跳

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
台灣人的熱情應援從昨天對澳洲隊的比賽就已經展現，讓日本隊強打進藤健介都坦言「嚇了一跳」。特派記者余承翰／東京攝影
台灣人的熱情應援從昨天對澳洲隊的比賽就已經展現，讓日本隊強打進藤健介都坦言「嚇了一跳」。特派記者余承翰／東京攝影

今晚東京巨蛋將舉行地主隊日本在本屆世界棒球經典賽（WBC）的首戰，對手為中華隊，賽前場外就湧入人潮，而台灣人的熱情應援從昨天對澳洲隊的比賽就已經展現，讓日本隊強打進藤健介都坦言「嚇了一跳」。

日本隊本屆參與經典賽的陣容眾星雲集，由大谷翔平領銜，集結8名大聯盟球員和日本職棒球星，力拚二連霸。其中目前效力於道奇隊、去年世界大賽MVP山本由伸，將是今晚的先發投手，預計投3局，表現受到高度關注。

連續兩屆參戰的日職指標性強打近藤健介，今天出席「台日大戰」賽前的記者會，他提到，「這次集結了代表日本的頂尖選手，希望能夠展現職業球員高水準的表現。」他也表示，希望可以透過這次經典賽，讓即將開始打棒球的孩子，覺得棒球很有趣。

這次他依舊在球隊打線扮演重要的角色，近藤健介說：「希望能為球隊的勝利做出貢獻。」日本隊也將持續朝衛冕目標努力，近藤健介表示：「從宮崎集訓到現在，大家在團隊默契很不錯，相處得很愉快，希望能像上次一樣，在最後能以最棒的團隊狀態結束比賽，我會為此努力。」

日本隊今晚的對手台灣，本屆經典賽則是有著大批的應援團前來助陣，昨天首場賽事對戰澳洲隊，平日中午進行的賽事，吸引40523名觀眾入場，讓東京巨蛋好似變成台北大巨蛋，對此近藤健介笑說，「從宮崎開始，到名古屋、大阪的球迷人數就讓人注意到熱度很高，但昨天台灣對澳洲比賽的人數，老實說讓我嚇了一跳，真的感受到現場非常熱鬧。」

經典賽 近藤健介

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

經典賽／日媒預測台日之戰先發打線 大谷翔平領銜扛第2棒

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

相關新聞

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／大谷翔平全場第1球就敲二壘打 上壘與張育成開聊天室

「世界的大谷」大谷翔平，首度在成棒階級面對中華隊，今天在台日大戰首打席面對鄭浩均，將全場第1球一棒掃出二壘打，站上二壘後與張育成開聊，重演過去在大聯盟場上的場景。

經典賽／日本豪華打線迎接中華隊 先發名單擁有6名MLB球星

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，今天在東京巨蛋對決中華隊，先發名單出爐被日本媒體喻為「豪華打線」，大谷翔平毫無意外擔任開路先鋒，賽前練打上演全壘打秀，讓爆滿球迷讚嘆不已，不斷發出歡呼聲。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

尋求衛冕的日本武士隊在今年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事的首戰，將在熟悉的東京巨蛋迎戰中華隊。根據日本媒體報導，賽前備戰過程中，道奇巨星大谷翔平出現一項相當罕見的調整方式，他在比賽開始前進行公開自由

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。