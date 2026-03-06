經典賽／迎戰「真客場」戰役！張育成：棒球都一樣 球來用棒子去打

張育成在上屆經典賽打出「國防部長」美譽，豪奪分組MVP，也與上一屆一樣，首場都從敗仗出發，今天將在第二場比賽迎戰強敵日本隊，他在賽前喊話：「我相信我們團隊已經準備好要和他們對戰。」

中華隊在經典賽向來都走得不太輕鬆，本屆首戰輸給澳洲隊，沒有太多喘息空間，今天又要碰上日本隊。

張育成頂著上屆A組MVP挑戰本屆賽事，他說：「上屆MVP是過去的事情，這次參戰，盡全力打出最好成績，甚至比那時還好。」

對於今天一戰，他表示，「今天遇到最強隊伍，我相信我們團隊已經準備好要和他們對戰，盡量去打好投手投出來的失投球，掌握度高一點，希望打者可以有一個好的串聯、攻下很多分數，拿下這場比賽。」

不同於昨天有4萬名台灣球迷相挺，今天碰上日本隊，將是爆滿日本球迷的聲量，中華隊要碰上真正的客場氛圍。張育成對此表示，「對於主客場，我覺得沒有什麼太特別，其實棒球都是一樣，球來，用棒子去打，今天對日本全部都是日本人，我們就是好好守好每一顆球、打好每一顆球，希望可以順利拿下這場比賽。」