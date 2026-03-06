快訊

經典賽／大谷翔平扮演日本隊領袖 自嘆老了是營造氣氛要角

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日媒今天報導，日本隊這次沒設主將，但大谷擔起領袖身分，在營造團隊氣氛方面扮演重要角色。。特派記者余承翰／東京攝影
本屆世界棒球經典賽（WBC）日本隊陣中名將大谷翔平將與隊友挑戰連霸。日媒今天報導，日本隊這次沒設主將，但大谷擔起領袖身分，在營造團隊氣氛方面扮演重要角色。

「讀賣新聞」報導，「日本武士隊」本月3日與日本職棒阪神虎舉行經典賽前最後一場熱身賽。而日本隊每次得分時，球員都會以右手攪拌茶碗般的手勢慶祝，帶動全場氣氛。而這個「茶道動作」是由京都出身、首度參加經典賽的日本火腿隊投手北山亘基構思。

為了提升球隊凝聚力，大谷特地拜託火腿隊同門師弟北山發想這個慶祝動作。據稱，大谷這番用意也是希望讓北山面對大前輩時能「更輕鬆地聊天」。而兩人似乎也在言談之間拉近距離，北山更是語帶感謝地說，「被任命（構思慶祝動作），感到高興」。

這次日本隊30名球員之中，有13人是首度參加經典賽。對於大谷而言，有許多初次見面的年輕選手。而大谷也曾透露「自己老了」，不過他也認為團隊合作「是贏球最重要的事情」，積極在場內外與其他後輩交流，並認為「團隊氣氛已經能積極溝通」。

日本今晚將在東京巨蛋與台灣碰頭，大谷賽前表示，「能輕鬆贏下的比賽其實很少，在任何情況下都能展開團隊合作就能打出好比賽。」

經典賽 大谷翔平

