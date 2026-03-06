經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

衛冕冠軍日本武士隊今天才要迎接首場比賽，由山本由伸強勢出馬把關，中華隊面臨一場超級硬仗。

中華隊推出鄭浩均面對日本隊，曾豪駒解釋，「古林、若熙、美美，都是我們中職最頂的投手，美美有他的能力，在古林、若熙旅外後，他是我們中職最好的投手。」

中華隊將在今天晚上面對日本隊、明天中午對戰捷克隊，地獄級「晚接午」登場，投手調度是否會有所保留？曾豪駒說：「我們會先想今天怎麼打贏，其他等今天結束再細部規畫。」

中華隊連兩天都出現傷兵，李灝宇退賽，陳傑憲後續能否出賽也有疑問，曾豪駒不諱言：「這對我們團隊氛圍一定有落差、戰力有落差，但相信剩下的選手會帶著他們的意志、拚鬥精神，把後續賽事盡力贏下來。」

曾豪駒也透露接下來對陳傑憲的規畫，今天會先以他可做的範圍活動，「先以代跑為為止，打擊和守備過兩天再觀察。」