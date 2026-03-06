聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑
中華隊球星陳傑憲昨天對澳洲隊之戰，被觸身球砸到造成左手食指骨折，確定暫時休息，今天賽前在東京巨蛋場邊接受訪問時，被大批台、日媒體包圍，甚至有日本記者擠不進去，人氣之高讓大聯盟工作人員也有些訝異。
日本隊挑戰經典賽2連霸，今晚首次在本屆賽事亮相，對手就是中華隊；賽前幾個小時，東京巨蛋場外已經聚集不少台、日球迷，氣氛相當火熱。
東京巨蛋開放進場後，內、外野區立即湧進人潮，身披日本隊球衣的球迷到處可見，不少人都拿著專業相機進場，準備在日本隊練球時，把鏡頭對準國家隊明星球員，尤其是人氣最高的上屆經典賽MVP大谷翔平。
陳傑憲前年領軍中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，在日本擁有知名度，今天比賽因傷無法上場，坦言很不甘心，但賽前仍抽空接受媒體採訪；日媒看到大批台媒包圍他的場面，也跟著上前訪問，還有部分記者想要往前卻找不到空間，只能站在一旁苦笑。
中華隊內部人員指出，其實陳傑憲昨天退場後，就有一些日媒連繫他們，希望得到進一步消息，對方真的很關心此事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。