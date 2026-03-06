經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

中華隊球星陳傑憲昨天對澳洲隊之戰，被觸身球砸到造成左手食指骨折，確定暫時休息，今天賽前在東京巨蛋場邊接受訪問時，被大批台、日媒體包圍，甚至有日本記者擠不進去，人氣之高讓大聯盟工作人員也有些訝異。

日本隊挑戰經典賽2連霸，今晚首次在本屆賽事亮相，對手就是中華隊；賽前幾個小時，東京巨蛋場外已經聚集不少台、日球迷，氣氛相當火熱。

東京巨蛋開放進場後，內、外野區立即湧進人潮，身披日本隊球衣的球迷到處可見，不少人都拿著專業相機進場，準備在日本隊練球時，把鏡頭對準國家隊明星球員，尤其是人氣最高的上屆經典賽MVP大谷翔平。

陳傑憲前年領軍中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，在日本擁有知名度，今天比賽因傷無法上場，坦言很不甘心，但賽前仍抽空接受媒體採訪；日媒看到大批台媒包圍他的場面，也跟著上前訪問，還有部分記者想要往前卻找不到空間，只能站在一旁苦笑。

中華隊內部人員指出，其實陳傑憲昨天退場後，就有一些日媒連繫他們，希望得到進一步消息，對方真的很關心此事。