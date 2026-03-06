聽新聞
經典賽／王貞治現身觀察中華隊練球 大批台日球迷湧進東京巨蛋
世界棒球經典賽開打第2天，中華隊晚上6點將在東京巨蛋對決日本隊， 「世界全壘打王」王貞治賽前進場，仔細觀察中華隊練球狀況，引起不少球迷注意。
王貞治上周訪台時曾經提到，台、日想法和理念差不多，彼此了解對方想法很快，可以共同攜手合作，希望未來會有更多交流。
中華隊前年在世界12強棒球賽擊敗日本隊，奪下首座一級國際賽冠軍，王貞治認為，台灣棒球實力慢慢接近日本隊，這是很好的現象，期待中華隊在經典賽不要只是想贏日本隊，要和日本隊一起前進美國複賽。
日本隊首次在本屆經典賽亮相，挑戰2連霸第一步就是對決中華隊，今天日本各媒體都有大幅報導，東京巨蛋賽前也是「鬧熱滾滾」，大批日本球迷早就等著進場，也有不少台灣球迷在場外聚集，準備迎接這場倍受矚目的比賽，確定會出現滿場盛況。
