經典賽／捷克派 「帽子商人」先發對中華 有旅美經驗、國際賽經驗多

世界棒球經典賽今天進入第二天賽程，捷克以1：5輸給澳洲，賽後捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）宣布，明天將派「帽子商人」諾瓦克（Jan Novak）擔任先發投手。

捷克球員大多有其他正職，其中諾瓦克是一名自營商人，平時和朋友合作經營客製化帽子事業。

諾瓦克曾在美職金鶯隊小聯盟體系打拼，2016年於新人聯盟出賽18場，25.2局被敲25安，投出19次三振，防禦率4.21。

諾瓦克國際賽經驗豐富，打過2012、2016年經典賽資格賽，2023年經典賽正賽投1局無失分。2025年歐錦賽主投7.1局無失分，狂飆9次三振，帶領捷克奪下銅牌。

捷克總教練哈丁受訪時談到明天對陣中華隊，「我能說什麼呢？台灣是12強冠軍，也有很好的棒球體系，台灣人非常熱愛棒球，期待明天這場比賽。」