快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
特派記者余承翰／東京攝影
特派記者余承翰／東京攝影

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

陳傑憲昨天在第6局遭150公里觸身球直擊手部，隨即退場休息，並安排赴醫院檢查，等待後續檢查結果出爐，賽前連日媒都在陳傑憲現身時湊了過來，想了解他的傷勢狀況。

陳傑憲表示，不甘心因為在這樣狀況下受傷，「大家都知道我的個性不可能那麼簡單要結束，今天先讓我休息、讓我去想還能試作什麼。」

陳傑憲因觸身球造成骨裂，今天台日大戰確定休息一天。 路透通訊社
陳傑憲因觸身球造成骨裂，今天台日大戰確定休息一天。 路透通訊社

陳傑憲說，不想辜負遠從台灣來的球迷們期待，所以在能力所及還可以的範圍內，想要努力去爭取，「但這是我個人的想法，我相信教練團有他的考量跟安排，我也不希望我這麼自私的行為影響到團隊。」他說自己很想上，但一切還是經由防護員、教練團去考量，「畢竟這是國家大事，不是我自己說的事，我相信總教練這邊有他的安排，我會尊重他。」

確定缺席今天的比賽，錯過對戰山本由伸，陳傑憲說這是心中的一個遺憾，「畢竟他是去年大聯盟（世界大賽）MVP，他的能力就在那裡，我也希望能夠在場上跟日本國家隊選手們去競爭，裡面有大家熟悉的大谷翔平、鈴木誠也等，都是在美國奮鬥了好幾年的亞洲選手，也有今年進軍大聯盟的。」

經典賽 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲出賽成疑還能換人嗎？賽會規章這麼說

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

相關新聞

經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

中華隊球星陳傑憲昨天對澳洲隊之戰，被觸身球砸到造成左手食指骨折，確定暫時休息，今天賽前在東京巨蛋場邊接受訪問時，被大批台、日媒體包圍，甚至有日本記者擠不進去，人氣之高讓大聯盟工作人員也有些訝異。

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／王貞治現身觀察中華隊練球 大批台日球迷湧進東京巨蛋

世界棒球經典賽開打第2天，中華隊晚上6點將在東京巨蛋對決日本隊， 「世界全壘打王」王貞治賽前進場，仔細觀察中華隊練球狀況，引起不少球迷注意。

經典賽／捷克派 「帽子商人」先發對中華 有旅美經驗、國際賽經驗多

世界棒球經典賽今天進入第二天賽程，捷克以1：5輸給澳洲，賽後捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）宣布，明天將派「帽子商人」諾瓦克（Jan Novak）擔任先發投手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。