經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

陳傑憲昨天在第6局遭150公里觸身球直擊手部，隨即退場休息，並安排赴醫院檢查，等待後續檢查結果出爐，賽前連日媒都在陳傑憲現身時湊了過來，想了解他的傷勢狀況。

陳傑憲表示，不甘心因為在這樣狀況下受傷，「大家都知道我的個性不可能那麼簡單要結束，今天先讓我休息、讓我去想還能試作什麼。」

陳傑憲因觸身球造成骨裂，今天台日大戰確定休息一天。 路透通訊社

陳傑憲說，不想辜負遠從台灣來的球迷們期待，所以在能力所及還可以的範圍內，想要努力去爭取，「但這是我個人的想法，我相信教練團有他的考量跟安排，我也不希望我這麼自私的行為影響到團隊。」他說自己很想上，但一切還是經由防護員、教練團去考量，「畢竟這是國家大事，不是我自己說的事，我相信總教練這邊有他的安排，我會尊重他。」

確定缺席今天的比賽，錯過對戰山本由伸，陳傑憲說這是心中的一個遺憾，「畢竟他是去年大聯盟（世界大賽）MVP，他的能力就在那裡，我也希望能夠在場上跟日本國家隊選手們去競爭，裡面有大家熟悉的大谷翔平、鈴木誠也等，都是在美國奮鬥了好幾年的亞洲選手，也有今年進軍大聯盟的。」