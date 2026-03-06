快訊

經典賽／台澳戰賴總統在哪看球？ 潘孟安一張照片透端倪

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，賽前球員在場中列隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，賽前球員在場中列隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

賴清德總統則因為本身是資深棒球迷，未曾蹭棒球出包過，對棒球圈內人來說，稱得上是評價不錯的政治人物；昨天經典賽首戰開打，賴總統本人只在臉書說「在電視機前為Team Taiwan加油」，總統秘書長潘孟安則貼出一張在總統府內辦公室照片，照片左上角的一排燈號，意外揭露了賴總統當時也在總統府內看球。

賴總統是傳統獅迷，擔任總統的第一年就剛好遇上中華隊在12強封王，賴總統不但親自在總統府接見英雄凱歸的全體隊職員，更盛大舉辦大遊行，讓國人共同為台灣英雄喝采。不過，賴總統也有遺憾，前面二年總統任期中，他力挺的統一獅隊，卻始終與中職總冠軍無緣，在祝賀冠軍隊之餘，也不忘記強調他會在總統府等著統一獅。

這次經典賽，公務繁忙的賴總統同樣關注，並在臉書說「在電視機前為Team Taiwan加油」。但賴總統是在哪裡看電視呢？

總統秘書長潘孟安一張照片，意外揭露了賴清德總統在總統府內看球。圖／取自潘孟安臉書
總統秘書長潘孟安一張照片，意外揭露了賴清德總統在總統府內看球。圖／取自潘孟安臉書

原來，總統府內沿襲了日式風格，在辦公室內設有五個燈號，從左到右分別是綠、白、紅、黃、藍，綠燈是代表總統、白燈代表副總統、紅燈是秘書長、黃藍則是兩位副秘書長，燈若亮著，就表示人在總統府內。從潘孟安照片中可見，除了白燈沒亮之外，其他四個燈號都亮著，表示當時除了副總統蕭沒琴外，其他四人都在總統府內。

中華隊首戰輸球後，各路政治人物「沒得蹭」都顯得低調以對，避免成為棒球政治學最新的翻車人物。賴總統則在臉書鼓勵國人，「今天對戰日本將是一場硬戰，讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油。」

