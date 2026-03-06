聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕
中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。
衛冕冠軍日本武士隊今天才要迎接首場比賽，由山本由伸強勢出馬把關，中華隊面臨一場超級硬仗。
中華隊先發打線
第一棒 鄭宗哲 二壘手
第二棒 費爾柴德 中外野
第三棒 林安可 右外野
第四棒 張育成 三壘
第五棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
第六棒 吳念庭 一壘
第七棒 江坤宇 游擊
第八棒 林家正 捕手
第九棒 陳晨威 左外野
先發投手 鄭浩均
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。