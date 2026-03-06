快訊

經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽6日賽程，中華隊將對上強敵日本隊，鄭宗哲扛第一棒。（特派記者余承翰／東京攝影） 余承翰
2026世界棒球經典賽6日賽程，中華隊將對上強敵日本隊，鄭宗哲扛第一棒。（特派記者余承翰／東京攝影） 余承翰

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

衛冕冠軍日本武士隊今天才要迎接首場比賽，由山本由伸強勢出馬把關，中華隊面臨一場超級硬仗。

中華隊先發打線

第一棒 鄭宗哲 二壘手

第二棒 費爾柴德 中外野

第三棒 林安可 右外野

第四棒 張育成 三壘

第五棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第六棒 吳念庭 一壘

第七棒 江坤宇 游擊

第八棒 林家正 捕手

第九棒 陳晨威 左外野

先發投手 鄭浩均

經典賽 鄭宗哲 林家正

