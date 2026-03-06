經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

衛冕冠軍日本武士隊今天才要迎接首場比賽，由山本由伸強勢出馬把關，中華隊面臨一場超級硬仗。

中華隊先發打線

第一棒 鄭宗哲 二壘手

第二棒 費爾柴德 中外野

第三棒 林安可 右外野

第四棒 張育成 三壘

第五棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第六棒 吳念庭 一壘

第七棒 江坤宇 游擊

第八棒 林家正 捕手

第九棒 陳晨威 左外野

先發投手 鄭浩均