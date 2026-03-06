快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台日之戰在即 栗山英樹憶日本上屆奪冠大難關

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本隊上屆經典賽差點在四強賽栽在墨西哥手上。 美國聯合通訊社
日本隊上屆經典賽差點在四強賽栽在墨西哥手上。 美國聯合通訊社

中華隊今晚即將在世界棒球經典賽（WBC）與日本較量。執掌上屆WBC日本隊兵符的栗山英樹今天回憶，日本當時奪冠最艱辛的時刻是準決賽碰上墨西哥時發生「出乎意料的狀況」。

日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，栗山今天在朝日電視台的節目回憶當時率領這個明星團隊，要調度選手也很困難，而且賽前雖然會透過數據模擬，但仍會遭遇「意料之外」的狀況。

他舉例說明，上屆準決賽與墨西哥對戰之前，與陣中大將大谷翔平討論對方的先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）時，兩人討論「能拿下多少分時」，認為能拿「3分」。

山多瓦是當時大谷在洛杉磯天使隊的隊友。

山多瓦上屆經典賽封鎖墨西哥。 路透通訊社
山多瓦上屆經典賽封鎖墨西哥。 路透通訊社

栗山直言，「但沒想山多瓦的狀態非常好，（使日本隊）動彈不得」。日本當時在準決賽到了5局僅敲出4支安打無得分，且落後墨西哥3分。

栗山回憶，「當時無論派誰上場，採取什麼戰術，都無法改變狀況，完全無計可施」。

然而，在墨西哥換投手之後，日本靠吉田正尚在7局下的3分全壘打追平比數，栗山直言，「一瞬間比賽的節奏就改變了」。

栗山也說，「比賽中發生意料之外的事時，該怎麼應對？誰去執行？採取什麼策略……這些其實只是碰巧有好結果而已，並沒有現成答案，只能不斷思考，所以那段時間真的很痛苦。」

當時，日本在準決賽對上墨西哥，9局下在4比5落後的情況下，追回2分扭轉戰局，終場以6比5擊敗對手闖進冠軍戰。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／道奇教頭暴雷山本由伸投3局 遭日球迷批「話太多」

經典賽／中日龍第2屆WBC未派人原因 落合博滿：球員目睹隊友輿論攻擊

經典賽／日媒預測台日之戰先發打線 大谷翔平領銜扛第2棒

經典賽／中華隊首戰雖敗 徐若熙壓制澳洲令日本球迷驚嘆

相關新聞

經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

中華隊球星陳傑憲昨天對澳洲隊之戰，被觸身球砸到造成左手食指骨折，確定暫時休息，今天賽前在東京巨蛋場邊接受訪問時，被大批台、日媒體包圍，甚至有日本記者擠不進去，人氣之高讓大聯盟工作人員也有些訝異。

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／捷克派 「帽子商人」先發對中華 有旅美經驗、國際賽經驗多

世界棒球經典賽今天進入第二天賽程，捷克以1：5輸給澳洲，賽後捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）宣布，明天將派「帽子商人」諾瓦克（Jan Novak）擔任先發投手。

經典賽／男子稱助澳洲情蒐擊敗台灣 澄清是脆上的玩笑內容

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨天不敵澳洲隊，陳姓男子在網路發文指加入澳洲情蒐小隊並達成任務，引發網友批評；陳姓男子今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。