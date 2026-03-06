經典賽／台日之戰在即 栗山英樹憶日本上屆奪冠大難關

中華隊今晚即將在世界棒球經典賽（WBC）與日本較量。執掌上屆WBC日本隊兵符的栗山英樹今天回憶，日本當時奪冠最艱辛的時刻是準決賽碰上墨西哥時發生「出乎意料的狀況」。

日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，栗山今天在朝日電視台的節目回憶當時率領這個明星團隊，要調度選手也很困難，而且賽前雖然會透過數據模擬，但仍會遭遇「意料之外」的狀況。

他舉例說明，上屆準決賽與墨西哥對戰之前，與陣中大將大谷翔平討論對方的先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）時，兩人討論「能拿下多少分時」，認為能拿「3分」。

山多瓦是當時大谷在洛杉磯天使隊的隊友。

山多瓦上屆經典賽封鎖墨西哥。 路透通訊社

栗山直言，「但沒想山多瓦的狀態非常好，（使日本隊）動彈不得」。日本當時在準決賽到了5局僅敲出4支安打無得分，且落後墨西哥3分。

栗山回憶，「當時無論派誰上場，採取什麼戰術，都無法改變狀況，完全無計可施」。

然而，在墨西哥換投手之後，日本靠吉田正尚在7局下的3分全壘打追平比數，栗山直言，「一瞬間比賽的節奏就改變了」。

栗山也說，「比賽中發生意料之外的事時，該怎麼應對？誰去執行？採取什麼策略……這些其實只是碰巧有好結果而已，並沒有現成答案，只能不斷思考，所以那段時間真的很痛苦。」

當時，日本在準決賽對上墨西哥，9局下在4比5落後的情況下，追回2分扭轉戰局，終場以6比5擊敗對手闖進冠軍戰。