經典賽／男子稱助澳洲情蒐擊敗台灣 澄清是脆上的玩笑內容
世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨天不敵澳洲隊，陳姓男子在網路發文指加入澳洲情蒐小隊並達成任務，引發網友批評；陳姓男子今天表示，貼文是玩笑內容，抱歉造成大眾誤會。
陳姓男子昨天賽後透過社群網站Threads發文稱曾爭取台灣與澳洲情蒐工作，最終加入澳洲「情蒐小組」並達成任務，還感謝澳洲給予機會。
陳姓男子接受媒體電訪表示，那幾篇貼文其實是他平常社群帳號的玩笑內容，他沒加入澳洲情蒐小隊，也未曾參與任何情蒐工作，只是愛好棒球，打過業餘棒球。
他說，社群帳號走搞笑路線，自介上有寫是講笑話冠軍，都是開玩笑，如果造成大眾誤會他深感抱歉，希望中華隊晉級，也跟著大家一起為中華隊加油。
