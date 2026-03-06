快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／男子稱助澳洲情蒐擊敗台灣 澄清是脆上的玩笑內容

中央社／ 彰化6日電
澳洲經典賽首戰打敗中華隊。特派記者余承翰／攝影 陳宛晶
澳洲經典賽首戰打敗中華隊。特派記者余承翰／攝影 陳宛晶

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨天不敵澳洲隊，陳姓男子在網路發文指加入澳洲情蒐小隊並達成任務，引發網友批評；陳姓男子今天表示，貼文是玩笑內容，抱歉造成大眾誤會。

陳姓男子昨天賽後透過社群網站Threads發文稱曾爭取台灣與澳洲情蒐工作，最終加入澳洲「情蒐小組」並達成任務，還感謝澳洲給予機會。

陳姓男子接受媒體電訪表示，那幾篇貼文其實是他平常社群帳號的玩笑內容，他沒加入澳洲情蒐小隊，也未曾參與任何情蒐工作，只是愛好棒球，打過業餘棒球。

他說，社群帳號走搞笑路線，自介上有寫是講笑話冠軍，都是開玩笑，如果造成大眾誤會他深感抱歉，希望中華隊晉級，也跟著大家一起為中華隊加油。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

經典賽／澳洲左投砸陳傑憲遭台灣球迷出征 網感嘆：超級丟臉

相關新聞

經典賽／抗日打線出爐！大變陣鄭宗哲開路、林家正蹲捕

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，由鄭浩均扛起先發重任，先發打線出爐，大變陣尋求突破。

經典賽／連日媒都包圍關注 陳傑憲骨裂先休1天：我很不甘心

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

中華隊球星陳傑憲昨天對澳洲隊之戰，被觸身球砸到造成左手食指骨折，確定暫時休息，今天賽前在東京巨蛋場邊接受訪問時，被大批台、日媒體包圍，甚至有日本記者擠不進去，人氣之高讓大聯盟工作人員也有些訝異。

經典賽／鄭浩均是當今中職最頂 曾豪駒：先打贏今天再想明天

中華隊在本屆世界棒球經典賽從「黑星」出發，今天又要馬上碰上世界第一的超級強權日本隊，挑選鄭浩均先發，總教練曾豪駒表示，在古林睿煬、徐若熙旅外後，他就是中職最好的投手。

經典賽／捷克派 「帽子商人」先發對中華 有旅美經驗、國際賽經驗多

世界棒球經典賽今天進入第二天賽程，捷克以1：5輸給澳洲，賽後捷克總教練哈丁（Pavel Chadim）宣布，明天將派「帽子商人」諾瓦克（Jan Novak）擔任先發投手。

經典賽／男子稱助澳洲情蒐擊敗台灣 澄清是脆上的玩笑內容

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨天不敵澳洲隊，陳姓男子在網路發文指加入澳洲情蒐小隊並達成任務，引發網友批評；陳姓男子今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。