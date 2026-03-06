經典賽／戰略曝光？道奇教頭提前透露山本由伸投3局 遭日球迷批「話太多」

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今晚將在C組首戰對上台灣，預計由效力洛杉磯道奇的投手山本由伸先發登板。不過，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前受訪透露山本「預計只投3局」，相關發言經媒體報導後，引發外界關注，被認為可能讓日本隊的投手調度策略提前曝光。

週刊女性報導，山本由伸與日本隊總教練井端弘和之前沒有公開先發投球局數，羅伯茲的說法被視為「提前洩漏作戰計畫」。消息在社群媒體X上迅速發酵，不少日本球迷批評羅伯茲「話太多」，認為這類戰略資訊不應在比賽前公開。

不少網友對羅伯茲一向「話很多」的習慣感到無奈。事實上，在這次事情之前，他也曾透露大谷翔平的登板相關資訊。

今年2月，在大谷翔平確定參加WBC後，外界關注他是否會以「二刀流」身份登板投球。大谷當時在春訓受訪時表示，是否投球仍需視調整與身體狀況而定，但會先以指定打擊（DH）身分做準備。

然而，大谷發言約1小時後，羅伯茲接受媒體訪問時卻直接表示，大谷在本屆WBC「不會投球」，並強調這是大谷本人做出的決定。相關說法隨即被各國媒體廣泛報導，也等於提前釐清日本隊的投手部署。

大谷翔平。 美聯社

其實，大谷內心或許仍希望「如果有機會就想登板」。而如果保留「可能登板」的空間，也能對分析日本隊戰力的對手形成某種牽制，因此當時的發言也可能帶有情報戰的考量。即便如此，身為所屬球隊的總教練，羅伯茲卻早早就公開表示大谷「不會投球」，讓大谷多少有些尷尬。

對此，有熟悉美國職棒的體育記者指出，羅伯茲沒有惡意，他只是很難說謊，而且對人很熱情、願意服務媒體。無論是大谷是否登板，或是山本的投球局數，大概只是因為被問到，就直接回答。

不過也有人認為，他的發言可能帶有策略意味，某種程度上也是在提醒日本隊，「不要讓大谷上場投球」、「不要讓山本投太多局數」等。

儘管相關言論引發討論，但外界普遍認為，只要能讓大谷翔平與山本由伸順利參加WBC，本身就已經相當難得。