經典賽／獅迷土豆感受台灣人狂潮 朝日電視台盛讚徐若熙好投

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
統一獅隊球迷「土豆」（左）和友人力挺中華隊。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊球迷「土豆」（左）和友人力挺中華隊。記者陳宛晶／攝影

世界棒球經典賽開打第2天，東京街頭到處可見台灣觀光客，晚上6點在東京巨蛋進行的中華、日本隊之戰，確定出現滿場盛況，中華隊面臨大谷翔平領軍的「侍日本」面臨極大壓力，能夠搶到門票進場觀戰的台灣球迷，確實相當幸運。

中華隊昨天在開幕戰0：3不敵澳洲隊，東京巨蛋午場比賽湧進40523名觀眾，讓大會相當驚喜，不但經典賽官方商品店人潮洶湧，球場內外的商店更是賺飽飽，台灣球迷熱血力挺國家隊讓日本人印象深刻。

最近走在東京街頭，全是台灣球迷的身影，身上穿著Chinese Taipei、Team Taiwan、中職球衣，甚至大谷效力道奇隊的17號戰袍，一位住在秋葉原的統一獅隊球迷「土豆」戴著獅隊球帽逛街，他表示，中華隊若能拚進八強最好，如果辦不到，全隊也盡力了，仍會繼續支持。

中華隊來到東京參賽前，不少球迷對八強門票充滿期待，土豆和同樣是獅迷的友人抱著比較輕鬆的態度觀戰，早就訂好算是便宜的廉航機票，中華隊預賽4場比賽除了對日本之戰搶不到票，另3場也只花了1萬多日圓，土豆笑說：「我們都是台南人，支持獅隊兩年，這幾天在東京怎麼走都碰到台灣人，常常聽到台語。」

日本各大電視台今天大幅報導中華、日本之戰，朝日電視台在午間新聞頭條，特別邀請2023年經典賽冠軍總教練栗山英樹解說，新聞中也提到日職軟銀鷹隊砸下15億日圓簽約的徐若熙，昨天對澳洲之戰表現精彩。

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

經典賽／中華隊首戰雖敗 徐若熙壓制澳洲令日本球迷驚嘆

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

