經典賽／台日大戰！盧秀燕準備東亞最大螢幕直播 「嗑日飲日」應援

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市長盧秀燕受訪。記者趙容萱／攝影

世界棒球經典賽今晚上演「台日大戰」，台中市長盧秀燕將在台中市政府前廣場舉辦的直播活動，化身應援領隊為中華隊加油。盧秀燕說，市府不但準備東亞最大、全台最大戶外螢幕直播，並玩起諧音，準備「嗑日飲日」應援食物，讓民眾吃下「嗑日」、「飲日」，可以「克日」，「贏」過日本。

盧秀燕今天上午9時出席太平生命紀念館啟用典禮。她在典禮後受訪，對於媒體問及今晚「台日大戰」為中華隊加油，有準備什麼應援食物？盧秀燕說明，中華隊雖首戰不敵澳洲隊，但不要氣餒，球是圓的，中華隊在過去多場戰役也是前面先輸掉，後面贏得大賽、贏得冠軍，所以今晚的「台日大戰」如此重要，她和市民都在台中市政府前廣場直播現場，為中華隊加油。

盧秀燕指出，台中市政府前廣場戶外螢幕是全東亞最大、全台最大戶外螢幕，高達1300吋，300公尺外看得清清楚楚，市府廣場約可容納3至5萬人，歡迎大家一起來為中華隊加油集氣。

盧秀燕說明，市府除了準備超大戶外螢幕為為中華隊加油，還要「嗑日飲日」，現場有準備「嗑日」食品，「嗑日」食品吃下去可以「克日」、打敗日本隊，以及「飲日」飲日飲料可以「贏」過日本，歡迎民眾一起來為中華隊加油。

