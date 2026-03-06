經典賽／捷克隊「晚接午」率先得分！ 澳洲敲3分砲一棒超前比數

捷克在今年世界棒球經典賽「晚接午」，今天第2場賽事對上澳洲隊，第2局就攻破澳洲隊防線，靠著長打、保送和高飛犧牲打先馳得點，但澳洲隊在3局上靠米德（Curtis Mead）的3分砲一棒超前比數，3局打完澳洲3：1領先。

捷克隊昨天晚場對上南韓隊，以4：11落敗，但全場敲9支安打只比對手少1支，還轟出一發3分全壘打。今天第2戰被安排為午場賽事，對手澳洲隊昨天以3：0擊敗中華隊、全場僅挨3支安打。

澳洲隊今天排出28歲左投韓瑞克森（Josh Hendrickson）先發，首局讓捷克打者3上3下，2局下則是先被首名打者瑟文卡（Martin Cervenka）敲出二壘打，接著投出保送，捷克隊採短打將跑者送上二、三壘，上屆對中國敲出逆轉3分砲的謬茲克（Vojtech Mensik）接著用高飛犧牲打幫捷克隊打下第1分。

捷克隊先發投手恩德拉（Tomas Ondra）前兩局則是讓澳洲隊打者3上3下，最快球速140公里。但他投到第3局，被敲安打又投出保送，2出局後被效力於白襪隊內野手米德（Curtis Mead）轟出左外野全壘打，澳洲隊一棒超前比數，3：1領先。