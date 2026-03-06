經典賽／日媒預測台日之戰先發打線 大谷翔平領銜扛第2棒

世界棒球經典賽（WBC）日本隊「侍Japan」今晚將在C組首戰對上台灣。美國記者在社群媒體X發文，表示道奇隊教練羅伯茲透露，日本隊先發投手山本由伸此戰預計只會投3局，引發外界關注。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者阿達亞（Fabian Ardaya）在社群平台X發文表示，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，山本由伸在對台灣的比賽中預計只會投3局。

雖然依規定投手有65球的投球數限制，但山本可能在更少球數的情況下提前退場。

道奇隊專門媒體「Dodgers Nation」也指出，山本在本屆WBC日本隊首戰中預計僅登板3局。該媒體回顧他在2023年上一屆賽事中的表現，指出山本在協助日本奪得隊史第3座ＷBC冠軍的過程中扮演重要角色。

報導分析，由於山本在本屆賽事較早登板，預計在賽事結束前仍有機會再次登板。若日本順利晉級，一般認為他下次出賽可能會落在晉級後的8強賽階段。

此外，日媒也分析今天的先發陣容，預估1棒（右外野）近藤健介、2棒（指定打擊）大谷翔平、3棒（中外野）鈴木誠也、4棒（一壘）村上宗隆、5棒（左外野）吉田正尚、6棒（三壘）岡本和真、7棒（二壘）牧秀悟、8棒（游擊）源田壯亮、9棒（捕手）若月健矢。

不過，日媒指出，由於日本隊陣容豪華，實際的用人方式仍有多種可能。在短期決戰的賽制下，觀察球員狀態並做出適當調度也十分重要，將考驗總教練井端弘和的判斷力。今天對台灣的首戰，日本隊如何安排戰術與比賽節奏，也可能影響第2戰之後的打線配置。