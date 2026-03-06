經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

WBC(World Baseball Classic) 2026賽事話題不斷，日本隊知名球星大谷翔平日前出席賽前官方記者會時，一名台灣女記者以流利日語提問，畫面被日本媒體與節目報導，在Threads引發熱議，不少日本網友稱讚其日語的敬語得體、提問內容專業，展現對球員的尊重。

根據日本媒體「YAHOO！JAPAN」報導，當天代表日本隊的大谷翔平在記者會接受各國媒體提問，其中一名台灣女記者以日語開場表示：「辛苦了，大谷先生」，隨後提到大谷曾在2015年參與WBSC Premier12來台比賽，但當時並未與中華隊交手，然而台灣球迷一直期待能看到像大谷這樣的頂級球員與台灣對戰。

她進一步表示，台灣在2024年Premier12奪冠時，許多球迷對大谷在社群分享祝賀訊息感到相當感動，並詢問他如何看待亞洲棒球彼此成長、互相激勵的發展。

對此，大谷翔平回應，台灣球迷對棒球的熱情讓他印象深刻，「我希望整個亞洲棒球都能一起變得更興盛」，他也表示自己作為日本代表參加比賽，希望能全力以赴打出精彩賽事。

這段提問影片在日本媒體廣泛流傳，不少日本網友留言稱讚：「台灣記者的提問非常好」、「日語發音很漂亮」、「使用非常禮貌的敬語，讓人感受到尊重」、「提問內容也很有深度」。

有網友指出，大谷在聽到台灣記者用日語提問時頻頻點頭，顯示對提問內容的專注與認同。也有節目提到，這名台灣記者是為了採訪大谷而開始學習日語，如今能以流利日語完成提問，表現令人驚艷。