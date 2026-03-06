快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大谷翔平現身球場準備拍攝WBC官方形象照。圖／中央社
圖為大谷翔平現身球場準備拍攝WBC官方形象照。圖／中央社

WBC(World Baseball Classic) 2026賽事話題不斷，日本隊知名球星大谷翔平日前出席賽前官方記者會時，一名台灣女記者以流利日語提問，畫面被日本媒體與節目報導，在Threads引發熱議，不少日本網友稱讚其日語的敬語得體、提問內容專業，展現對球員的尊重。

根據日本媒體「YAHOO！JAPAN」報導，當天代表日本隊的大谷翔平在記者會接受各國媒體提問，其中一名台灣女記者以日語開場表示：「辛苦了，大谷先生」，隨後提到大谷曾在2015年參與WBSC Premier12來台比賽，但當時並未與中華隊交手，然而台灣球迷一直期待能看到像大谷這樣的頂級球員與台灣對戰。

她進一步表示，台灣在2024年Premier12奪冠時，許多球迷對大谷在社群分享祝賀訊息感到相當感動，並詢問他如何看待亞洲棒球彼此成長、互相激勵的發展。

對此，大谷翔平回應，台灣球迷對棒球的熱情讓他印象深刻，「我希望整個亞洲棒球都能一起變得更興盛」，他也表示自己作為日本代表參加比賽，希望能全力以赴打出精彩賽事。

這段提問影片在日本媒體廣泛流傳，不少日本網友留言稱讚：「台灣記者的提問非常好」、「日語發音很漂亮」、「使用非常禮貌的敬語，讓人感受到尊重」、「提問內容也很有深度」。

有網友指出，大谷在聽到台灣記者用日語提問時頻頻點頭，顯示對提問內容的專注與認同。也有節目提到，這名台灣記者是為了採訪大谷而開始學習日語，如今能以流利日語完成提問，表現令人驚艷。

經典賽 大谷翔平

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲手指被觸身球打到痛苦跪地 日本球迷不忍：拜託別骨折

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

經典賽／台澳戰鄭宗哲「故意漏接」打者仍被判出局 球迷曝關鍵嘆：還要再練

相關新聞

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽第2天，午場賽事由澳洲隊與捷克隊交手，澳洲隊單場再敲2轟，終場以5：1勝出，本屆賽事連續擊敗中華隊、捷克，手握2勝0敗戰績；捷克隊則是吞下2連敗。

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今晚迎接台日大戰，日本隊將推出陣中王牌投手、去年世界大賽MVP山本由伸扛起重要的首戰先發任務，他所屬道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，此戰他預計只會投3局。

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經

在首戰面對澳洲隊失利後，中華隊緊接著要在今晚過招日本隊、明午面對捷克隊，面對「晚接午」地獄賽程。捷克隊上屆排名B組第四，靠擊敗中國大陸隊避免墊底，總教練哈丁（Pavel Chadim）預告本屆捷克經過棒球神經視覺訓練的專家協助訓練，打線陣容更加完整。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。