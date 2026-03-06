快訊

落合博滿揭第2屆WBC未派人：球員目睹隊友輿論攻擊

中央社／ 記者戴雅真東京6日專電

日本職棒名將、前中日龍教練落合博滿昨天首度公開說明，2009年第2屆世界棒球經典賽（WBC）中日龍未派球員參賽的真正原因。他強調，並非球團不願配合，而是當時球員因目睹隊友遭受輿論攻擊而產生心理陰影，最終集體決定不參加。

日媒Sponichi Annex報導，72歲的落合博滿曾在球員時期3度奪下三冠王，執教中日龍期間更帶領球隊4度拿下聯盟冠軍。他昨天出演日本電視台節目，談到當年引發討論的「中日龍未派球員參加WBC」事件。

節目主持人有田哲平提到，外界當時普遍認為落合擔任教練，卻沒有讓球員參加WBC，給人的印象是「球團不太願意配合」。對此，落合明確否認，表示「真相完全不同」。

落合解釋，事情要追溯到2008年北京奧運。當時中日龍投手岩瀨仁紀在國家隊表現不理想，日韓大戰被轟出逆轉砲，回國後不僅遭到嚴厲批評，甚至收到誹謗與恐嚇信。

他表示，「回到球隊後，他整個人看起來非常憔悴，所有隊友都看在眼裡。代表國家比賽卻要承受這樣的對待，我想球員們大概因此留下心理陰影。」

就在這樣的情況下，日本隊向中日龍提出了參加WBC的徵召。落合博滿回憶說，「我逐一詢問每位球員的想法，結果所有人都說『不想參加』。因為他們看到了岩瀨的遭遇，擔心如果比賽失利、需要承擔責任，回來後可能也會遭遇同樣情況。」

他表示，「我就問他們，『那要不要由球團統一回覆？』大家都說『拜託了』。於是我們就這樣回覆。但最後媒體卻單方面報導成只有中日龍不派球員參加。實情其實是這樣。」

日本隊今天即將迎來C組對台灣的首戰。這次「侍Japan」除了專職打者的大谷翔平外，還包括山本由伸、鈴木誠也等，共有8名大聯盟球員入選。外界也期待日本隊能繼2023年上屆賽事之後再度奪冠，挑戰隊史第4座冠軍。

談到奪冠前景時，落合表示，「大家可能都覺得日本隊應該能輕鬆奪冠，但我認為從第一輪開始就必須非常警惕。如果不保持高度專注，恐怕很難一路晉級打到美國。」

原因在於各國對WBC的重視程度正在提高，尤其是美國隊，本屆派出了很多大聯盟頂級球星。落合表示，「和過去的WBC不同，各國現在都開始全力投入。我不認為這會是輕鬆的比賽。」

