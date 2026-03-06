經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今晚迎接台日大戰，日本隊將推出陣中王牌投手、去年世界大賽MVP山本由伸扛起重要的首戰先發任務，他所屬道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，此戰他預計只會投3局。

山本由伸在今年大聯盟春訓熱身賽投完2場才與日本隊會合，之後熱身賽沒再出賽，準備迎接今天日本隊的首戰，對手是已吞下1敗的中華隊，先前被問到道奇球團給他的出賽限制時，山本由伸都用「秘密」帶過，表示都已經有經過討論。

今天根據美國媒體《The Athletic》的道奇隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）揭露，羅伯茲曝光山本由伸今天的投球限制，今天山本由伸預計只會投3局，之後就由其他投手接手。儘管經典賽的規定，預賽單場最多可投65球，但山本由伸也預計不會投到上限。