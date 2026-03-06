聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今晚迎接台日大戰，日本隊將推出陣中王牌投手、去年世界大賽MVP山本由伸扛起重要的首戰先發任務，他所屬道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，此戰他預計只會投3局。
山本由伸在今年大聯盟春訓熱身賽投完2場才與日本隊會合，之後熱身賽沒再出賽，準備迎接今天日本隊的首戰，對手是已吞下1敗的中華隊，先前被問到道奇球團給他的出賽限制時，山本由伸都用「秘密」帶過，表示都已經有經過討論。
今天根據美國媒體《The Athletic》的道奇隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）揭露，羅伯茲曝光山本由伸今天的投球限制，今天山本由伸預計只會投3局，之後就由其他投手接手。儘管經典賽的規定，預賽單場最多可投65球，但山本由伸也預計不會投到上限。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。