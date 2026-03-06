經典賽／台澳戰鄭宗哲「故意漏接」打者仍被判出局 球迷曝關鍵嘆：還要再練

World Baseball Classic 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，比賽過程中，台灣內野手鄭宗哲疑似「故意漏接」球試圖製造雙殺，但最終被裁判判定無效，其守備畫面在Threads上引起熱議。

有球迷在Threads分享比賽片段，認為鄭宗哲當時可能是刻意讓球落地，希望留下跑速較慢的跑者，藉此製造更有利的雙殺局面。不過二壘審判定為「故意漏球」，因此不予採納該守備結果。

不少網友留言討論戰術與判決，有人笑稱鄭宗哲雖還一臉懊惱，但二壘審看得一清二楚，有人表示鄭宗哲「演技不夠好」，也有人表示「心臟很大顆」，認為若成功可能會形成漂亮的雙殺守備。也有球迷拿江坤宇過去在比賽中嘗試類似守備戰術的畫面比較，笑稱「鄭宗哲的演技只比阿坤好一點」。

此外，也有球迷提出規則疑問，為何裁判可以判定故意漏接。棒球規則指出，在一壘有跑者且少於兩人出局時，若裁判認定內野手刻意不接球企圖製造雙殺，可依「故意漏接球」（Intentionally Dropped Ball）規則判定打者出局，以避免守備方藉此取得不公平優勢。

部分球迷則認為這種戰術在職棒或高層級比賽並不少見，認為「這球是精采戰術，若幸運還可能雙殺。」但成功與否往往取決於裁判判斷與守備的自然程度，因此也有人打趣表示鄭宗哲「演技略顯浮誇」、「要再練一下」、「話劇社演技」。