快訊

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

Xbox下一代主機超吸引人！代號「Project Helix」確定可玩PC遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台澳戰鄭宗哲「故意漏接」打者仍被判出局 球迷曝關鍵嘆：還要再練

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，鄭宗哲（左）與林子偉（右）。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，鄭宗哲（左）與林子偉（右）。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

World Baseball Classic 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，比賽過程中，台灣內野手鄭宗哲疑似「故意漏接」球試圖製造雙殺，但最終被裁判判定無效，其守備畫面在Threads上引起熱議。

有球迷在Threads分享比賽片段，認為鄭宗哲當時可能是刻意讓球落地，希望留下跑速較慢的跑者，藉此製造更有利的雙殺局面。不過二壘審判定為「故意漏球」，因此不予採納該守備結果。

不少網友留言討論戰術與判決，有人笑稱鄭宗哲雖還一臉懊惱，但二壘審看得一清二楚，有人表示鄭宗哲「演技不夠好」，也有人表示「心臟很大顆」，認為若成功可能會形成漂亮的雙殺守備。也有球迷拿江坤宇過去在比賽中嘗試類似守備戰術的畫面比較，笑稱「鄭宗哲的演技只比阿坤好一點」。

此外，也有球迷提出規則疑問，為何裁判可以判定故意漏接。棒球規則指出，在一壘有跑者且少於兩人出局時，若裁判認定內野手刻意不接球企圖製造雙殺，可依「故意漏接球」（Intentionally Dropped Ball）規則判定打者出局，以避免守備方藉此取得不公平優勢。

部分球迷則認為這種戰術在職棒或高層級比賽並不少見，認為「這球是精采戰術，若幸運還可能雙殺。」但成功與否往往取決於裁判判斷與守備的自然程度，因此也有人打趣表示鄭宗哲「演技略顯浮誇」、「要再練一下」、「話劇社演技」。

經典賽 鄭宗哲

相關新聞

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今晚迎接台日大戰，日本隊將推出陣中王牌投手、去年世界大賽MVP山本由伸扛起重要的首戰先發任務，他所屬道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，此戰他預計只會投3局。

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／捷克也非軟柿子首戰9安打線進化 教頭透露關鍵在視神經

在首戰面對澳洲隊失利後，中華隊緊接著要在今晚過招日本隊、明午面對捷克隊，面對「晚接午」地獄賽程。捷克隊上屆排名B組第四，靠擊敗中國大陸隊避免墊底，總教練哈丁（Pavel Chadim）預告本屆捷克經過棒球神經視覺訓練的專家協助訓練，打線陣容更加完整。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。