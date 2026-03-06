快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

WBC賽事中華隊今晚對決日本隊 黃健豪喊一起把日本隊吃掉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委黃健豪。記者屈彥辰／攝影

2026WBC經典賽5日於日本東京巨蛋拉開序幕，中華隊昨日對戰澳洲隊，以0比3的差距惜敗。中華隊今晚6時對決日本隊，台灣各界期盼中華隊，重現2024年世界棒球12強賽冠軍賽，完封日本隊奪冠的光彩。國民黨立委黃健豪說，今天最熱門的餐廳應該是日本料理，一定要把日本隊吃掉。

台灣棒球迷關注今年WBC經典賽。中華隊今晚對決日本隊，盼能重現佳績。中華隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，在2024年11月24日的決賽中以4比0完封日本，終結日本隊在國際一級賽事的27連勝神話，也拿下隊史首座世界一級賽事冠軍。

黃健豪說，這是重要的一戰，今晚也有直播派對，他會到現場為中華隊油。當然今天最熱門的外送或餐廳應該是日本料理，大家都希望說吃壽司也好，或是吃各種各樣的生魚片、燒肉等等，一定要把日本隊吃掉，這是中華隊球迷的期待。

黃健豪表示，希望中華隊今晚一掃昨天的陰霾，能夠獲勝，「中華隊加油！」

經典賽

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

WBC經典賽(World Baseball Classic) 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，賽後脆上出現一名自稱協助澳洲隊情蒐的中華網友，引發輿論熱議。不過運動部表示，經向相關單位查證後，官方系統中「查無此人」。

