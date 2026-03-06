WBC賽事中華隊今晚對決日本隊 黃健豪喊一起把日本隊吃掉

2026WBC經典賽5日於日本東京巨蛋拉開序幕，中華隊昨日對戰澳洲隊，以0比3的差距惜敗。中華隊今晚6時對決日本隊，台灣各界期盼中華隊，重現2024年世界棒球12強賽冠軍賽，完封日本隊奪冠的光彩。國民黨立委黃健豪說，今天最熱門的餐廳應該是日本料理，一定要把日本隊吃掉。

台灣棒球迷關注今年WBC經典賽。中華隊今晚對決日本隊，盼能重現佳績。中華隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，在2024年11月24日的決賽中以4比0完封日本，終結日本隊在國際一級賽事的27連勝神話，也拿下隊史首座世界一級賽事冠軍。

黃健豪說，這是重要的一戰，今晚也有直播派對，他會到現場為中華隊油。當然今天最熱門的外送或餐廳應該是日本料理，大家都希望說吃壽司也好，或是吃各種各樣的生魚片、燒肉等等，一定要把日本隊吃掉，這是中華隊球迷的期待。

黃健豪表示，希望中華隊今晚一掃昨天的陰霾，能夠獲勝，「中華隊加油！」