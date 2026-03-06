快訊

經典賽／台日大戰今晚登場！大谷翔平發文「2符號」 背後意義曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
今（6）日焦點之戰「台日大戰」即將登場，日本隊大谷翔平（中）在練習前與隊友一同在場內合影。特派記者余承翰／東京攝影
今（6）日焦點之戰「台日大戰」即將登場，日本隊大谷翔平（中）在練習前與隊友一同在場內合影。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，今（6）日焦點之戰「台日大戰」即將登場，中華隊將迎戰實力強勁的日本武士隊。比賽開打前話題不斷，日本隊球星大谷翔平昨（5日）在IG分享全隊大合照，貼文中搭配「日本國旗」與「抹茶」表情符號，引發不少球迷討論。

其實上，大谷貼出的「抹茶」符號，正是日本隊本屆比賽推出的「點茶」慶祝動作。這個點子最早由大谷提出，再交由隊友北山亘基負責設計細節。

經過改良後，手勢設定為「左手假裝持著茶碗，右手扶著順時針轉兩圈，再做出要喝茶的動作」，帶有濃厚的日本傳統茶道文化元素。先前熱身賽時，強打鈴木誠也開轟後，也曾在壘上比出「點茶」慶祝手勢，讓球迷印象深刻。

去年世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，而這次熱身賽提前曝光上壘的慶祝手勢，一手抓著另一隻手的手腕，象徵「手牽手團結一心」。

隊長陳傑憲解釋，每個動作都有背後故事，這個動作來自心理老師有跟他們說，希望我們去摸隊友、手牽手心繫在一起，「我覺得台灣是個小島，人口也不多，可以出來和世界好手對抗是不容易的事，他希望我們透過心凝聚在一起，團結一心的感覺去面對賽事，這是很有意義的事情。」

經典賽 大谷翔平 中華隊 陳傑憲

