經典賽／陳傑憲出賽成疑還能換人嗎？賽會規章這麼說
陳傑憲昨天因為觸身球造成左手食指骨裂，能否再上場浮現問號，而經典賽規定比賽開打之後若出現傷兵，要到下一輪才可替換30人名單，唯一例外只有傷兵為捕手且剩餘捕手少於兩人，才可即刻換人。
中華隊征戰此次世界棒球經典賽一波多折，且都發生在臨近開賽前，先是龍恩（Jonathon Long），已經即將向中華隊報到，卻在大聯盟熱身賽與跑者擦撞造成手肘拉傷退賽，李灝宇在開打當天確定退賽，兩人的位置分別補進宋晟睿、張政禹。
陳傑憲在昨天與澳洲隊之戰6局上遭93.6哩（約150.6公里）直球直擊手部，造成左手食指遠端骨裂，中華隊隨即安排前往醫院檢查，等待後續結果。
外界關心若傷情確認後續無法再上場，是否還有可能換人？根據賽會規定，若選手在開賽後受傷或因病無法參賽，要到下一輪才可進行名單替換，投手僅可換投手、野手僅可換野手，若傷兵為捕手，且該捕手受傷導致名單內捕手少於兩人，則替換選手必須為捕手。
關鍵細則在於，只要受傷選手為捕手以外的位置，替換選手都要到下一輪賽事才可入替，意即若預賽出現捕手以外的傷情，需到8強才能換人，8強受傷4強才能換人，準決賽以後出現傷情則是無法換人，唯一不受此限制的位置是捕手且剩餘捕手將少於兩人，則不管任何情況都可於下一戰遞補捕手。
