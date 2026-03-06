快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／陳傑憲出賽成疑還能換人嗎？賽會規章這麼說

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
陳傑憲挨觸身球傷退。特派記者余承翰／攝影
陳傑憲挨觸身球傷退。特派記者余承翰／攝影

陳傑憲昨天因為觸身球造成左手食指骨裂，能否再上場浮現問號，而經典賽規定比賽開打之後若出現傷兵，要到下一輪才可替換30人名單，唯一例外只有傷兵為捕手且剩餘捕手少於兩人，才可即刻換人。

中華隊征戰此次世界棒球經典賽一波多折，且都發生在臨近開賽前，先是龍恩（Jonathon Long），已經即將向中華隊報到，卻在大聯盟熱身賽與跑者擦撞造成手肘拉傷退賽，李灝宇在開打當天確定退賽，兩人的位置分別補進宋晟睿、張政禹。

陳傑憲在昨天與澳洲隊之戰6局上遭93.6哩（約150.6公里）直球直擊手部，造成左手食指遠端骨裂，中華隊隨即安排前往醫院檢查，等待後續結果。

外界關心若傷情確認後續無法再上場，是否還有可能換人？根據賽會規定，若選手在開賽後受傷或因病無法參賽，要到下一輪才可進行名單替換，投手僅可換投手、野手僅可換野手，若傷兵為捕手，且該捕手受傷導致名單內捕手少於兩人，則替換選手必須為捕手。

關鍵細則在於，只要受傷選手為捕手以外的位置，替換選手都要到下一輪賽事才可入替，意即若預賽出現捕手以外的傷情，需到8強才能換人，8強受傷4強才能換人，準決賽以後出現傷情則是無法換人，唯一不受此限制的位置是捕手且剩餘捕手將少於兩人，則不管任何情況都可於下一戰遞補捕手。

經典賽 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／日媒預測中華隊排這組打線抗山本 鄭浩均是「素食剛腕」

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

相關新聞

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／陳傑憲出賽成疑還能換人嗎？賽會規章這麼說

陳傑憲昨天因為觸身球造成左手食指骨裂，能否再上場浮現問號，而經典賽規定比賽開打之後若出現傷兵，要到下一輪才可替換30人名單，唯一例外只有傷兵為捕手且剩餘捕手少於兩人，才可即刻換人。

經典賽／日媒預測中華隊排這組打線抗山本 鄭浩均是「素食剛腕」

世界棒球經典賽今晚上演「台日大戰」，中華隊經過首戰貧打後，打線是否會有異動備受關注。日刊體育預測兩隊今晚打線陣容，改由陳晨威擔任中華隊第二棒，陳傑憲昨晚因觸身球受傷，右外野位置改換上宋晟睿，先發陣容中每位選手都有一句話簡介，先發投手鄭浩均為「素食剛腕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。