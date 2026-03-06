快訊

經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣力抗澳洲以0：3落敗，中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷。特派記者余承翰／東京攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣力抗澳洲以0：3落敗，中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷。特派記者余承翰／東京攝影

WBC經典賽(World Baseball Classic) 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，賽後脆上出現一名自稱協助澳洲隊情蒐的台灣網友，引發輿論熱議。不過運動部表示，經向相關單位查證後，官方系統中「查無此人」。

一名陳姓網友2月中旬在臉書發文稱，自己在回台後成功加入世界棒球經典賽的「情蒐小隊」，並透露去年在澳洲時得知首戰將由台灣對上澳洲後，便嘗試聯繫兩國後勤單位，最終獲得澳洲方面回覆，成為情蒐團隊成員。

該網友在貼文中還寫道，自己從台灣成立國訓體系後就開始關注球員資訊，並表示「晚上要繼續研究中華隊配球系統與投手戰力」，語氣帶有炫耀意味。在中華隊輸球後，他又轉發相關報導並稱「任務達成」，引發不少台灣球迷不滿，質疑其「背刺中華隊」。

貼文在Threads發酵後，有網友肉搜此人，質疑其在彰化員林從事整復推拿工作。不少網友怒批其行為形同「出賣情報」，也有人質疑是否涉及不當情資外流。

對此，運動部稍早則透過Threads回應表示，已向國家運動訓練中心及國家運動科學中心查證，兩單位的官方人員資料庫中均「查無此人」，並未有相關任職或合作紀錄。

部分棒球迷與體育界人士也指出該起事件的疑點，認為若是職業或國家隊的情蒐工作，通常需要長期資料與專業團隊，不太可能在比賽前短短一個月才臨時加入，並掌握關鍵情報，因此認為該貼文很可能只是誇大甚至「唬爛」以博取網友關注。

也有網友提醒，各國球隊本就會透過公開比賽紀錄、數據分析等方式進行情蒐，並非單一個人即可掌握完整戰術資訊。隨著當事人社群帳號疑似關閉，相關說法的真實性仍有待進一步釐清。

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

WBC經典賽(World Baseball Classic) 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，賽後脆上出現一名自稱協助澳洲隊情蒐的中華網友，引發輿論熱議。不過運動部表示，經向相關單位查證後，官方系統中「查無此人」。

