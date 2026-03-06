經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

WBC經典賽(World Baseball Classic) 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，賽後脆上出現一名自稱協助澳洲隊情蒐的台灣網友，引發輿論熱議。不過運動部表示，經向相關單位查證後，官方系統中「查無此人」。

一名陳姓網友2月中旬在臉書發文稱，自己在回台後成功加入世界棒球經典賽的「情蒐小隊」，並透露去年在澳洲時得知首戰將由台灣對上澳洲後，便嘗試聯繫兩國後勤單位，最終獲得澳洲方面回覆，成為情蒐團隊成員。

該網友在貼文中還寫道，自己從台灣成立國訓體系後就開始關注球員資訊，並表示「晚上要繼續研究中華隊配球系統與投手戰力」，語氣帶有炫耀意味。在中華隊輸球後，他又轉發相關報導並稱「任務達成」，引發不少台灣球迷不滿，質疑其「背刺中華隊」。

貼文在Threads發酵後，有網友肉搜此人，質疑其在彰化員林從事整復推拿工作。不少網友怒批其行為形同「出賣情報」，也有人質疑是否涉及不當情資外流。

對此，運動部稍早則透過Threads回應表示，已向國家運動訓練中心及國家運動科學中心查證，兩單位的官方人員資料庫中均「查無此人」，並未有相關任職或合作紀錄。

部分棒球迷與體育界人士也指出該起事件的疑點，認為若是職業或國家隊的情蒐工作，通常需要長期資料與專業團隊，不太可能在比賽前短短一個月才臨時加入，並掌握關鍵情報，因此認為該貼文很可能只是誇大甚至「唬爛」以博取網友關注。

也有網友提醒，各國球隊本就會透過公開比賽紀錄、數據分析等方式進行情蒐，並非單一個人即可掌握完整戰術資訊。隨著當事人社群帳號疑似關閉，相關說法的真實性仍有待進一步釐清。