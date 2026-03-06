快訊

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣力抗澳洲以0：3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。特派記者余承翰／東京攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣力抗澳洲以0：3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。特派記者余承翰／東京攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。然而賽後部分台灣網友湧入澳洲投手奧洛林（Jack O'Loughlin）的Instagram留言開罵，逼得對方趕緊將帳號設為不公開，也引發外界對「網路出征文化」的討論。

部分情緒激動的球迷到奧洛林IG留言區洗版，還有人以中英文怒罵「為什麼要丟我們隊長？可以道歉了吧」、「需要我教你怎麼投球嗎？」此舉也引發不少理性網友批評，認為球場上的觸身球本就可能發生，不應將情緒發洩到球員私人社群。百萬網紅Cheap也在臉書發文開酸，表示「經典賽才剛打完第一場，世界『鍵盤』經典賽就開打」，直言台灣網友跑到澳洲投手IG用中英文開罵，甚至罵到人家鎖帳號，「還敢笑小粉紅，根本同文同種，有夠丟臉」。

Cheap也回顧過去台灣網友類似的「網暴式應援」事件。他指出，本屆WBC前夕因傷退出的台美混血好手龍恩（Jonathon Long），當時在大聯盟春訓比賽中守一壘，因隊友羅哈斯（Jefferson Rojas）傳球傳偏，導致龍恩與跑者相撞左手受傷，羅哈斯也遭部分台灣網友出征，甚至出現歧視黑人與人身攻擊言論，還有人嘲諷「難怪一輩子小聯盟」。

此外，在過去12強賽時，委內瑞拉投手、也是中職富邦投手的富藍戈因對美國失分，間接讓台灣晉級冠軍戰，也曾被台灣網友湧入IG「洗版道謝」，以「台灣之友」、「謝謝你喜歡台灣」等方式嘲諷，最後富藍戈一度關閉留言功能。

Cheap更提到「祖師爺級」案例，在2005年旅美投手王建民遭紐約洋基下放小聯盟時，當時擔任立委的蕭美琴發起「一人一信，支持王建民」活動，公開洋基球團公關人員的電子信箱，號召球迷寄罐頭信給球團高層。結果球團信箱被大量郵件灌爆，引發洋基方面不滿，認為已干擾球團運作，甚至涉及隱私問題。

這次經典賽事件再度掀起討論，不少網友呼籲球迷理性看球，將支持留在球場與賽事本身，而非把情緒發洩到球員的私人社群，避免讓台灣球迷形象再次陷入爭議。

經典賽

